Люксембург направить €50 млн на відбудову Криворізького району

Герцогство Люксембург виділяє 50 мільйонів євро на масштабні проєкти з відновлення громад Криворізького району, повідомив начальник Криворізької РДА Євген Ситниченко.

"Масштабні проєкти з відновлення громад Криворізького району за різними напрямками відбудуться завдяки підтримці Герцогства Люксембург. Для цього наші партнери виділили 50 млн євро", - йдеться в його повідомленні.

Він зазначив, що в адміністрації Криворізького району відбулася велика презентація проєктів за напрямками освіти, підтримки ВПО, будівництва та реконструкції бомбосховищ у навчальних закладах.

Під час неї головам усіх 15 громад Криворізького району, включно з містами Кривий Ріг, Апостолове та Зеленодольськ, програми підтримки урядом Герцогства Люксембург презентували представники організацій, які будуть безпосередньо працювати на Криворіжжі.

"Пропозиції та потреби кожної з 15 громад будуть почуті нашими партнерами. Місцеві мешканці і мешканки мають відчувати підтримку", - заявив Ситниченко.

За його словами, у 2024 році передбачено аналіз потреб громад для подальшого найбільш ефективного вкладення коштів та придбання і передачі цифрового обладнання - це комп'ютери та планшети. У планах іноземців закрити потреби в обладнанні для 1500 викладачів й 12 000 школярів.

Також ключовими та найбільш пріоритетними напрямками допомоги, за словами начальника РДА, будуть агросектор, ремонт доріг, екологічне відновлення. Кожна громада матиме можливість познайомити партнерів зі своїми потребами.

Нагадаємо, Криворізький район регулярно страждає від ворожої російської агресії. Зокрема, 12 березня росіяни атакували ракетами багатоповерховий будинок у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці, через яку загинуло декілька людей загинуло, а десятки отримали поранення.

Все більше країн залучається до допомоги з відбудови України. Так, нещодавно повідомлялося, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Чернігівська обласна військова адміністрація та французька агенція Expertise France уклали Меморандум про співпрацю, спрямований на відбудову Чернігівської області. Також додамо, що Україна спільно з Туреччиною створила робочу групу з відбудови інфраструктури.

Крім того, Харківська міськрада співпрацюватиме з ПРООН для відновлення інфраструктури міста.