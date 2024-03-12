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Тип
Війна Війна
Категорія
Війна в Україні
Дата публікації

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Кривому Розі 3 людей загинуло, майже 40 – поранено

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Кривому Розі 3 людей загинуло, майже 40 – поранено
Наслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Кривому Розі. Фото: ДСНС

12 березня, близько 19:00 години росіяни атакували ракетами багатоповерховий будинок у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці.  Наразі відомо, що троє людей загинуло, ще 38 – отримали поранення. Є постраждалі діти.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

За його словами, ці цифри не остаточні, оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають.  Завали будинку розбирають працівники ДСНС, поліцейські і небайдужі мешканці.

Вже вдалося витягти з розтрощених квартир 4 осіб.

Станом на 20:50 рятувальники ліквідували пожежу і врятували 5 осіб. Розгорнуто пункти обігріву та надання психологічної допомоги, написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Автор:
Тетяна Гойденко