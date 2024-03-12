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- Война в Украине
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В результате ракетного удара по многоэтажке в Кривом Роге 3 человека погибли, почти 40 – ранены
12 марта, около 19:00 россияне атаковали ракетами многоэтажный дом в Кривом Роге. В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке. Известно, что три человека погибли, еще 38 получили ранения. Есть пострадавшие дети.
Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.
По его словам, эти цифры не окончательны, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются. Завалы дома разбирают работники ГСЧС, полицейские и небезразличные жители.
Уже удалось извлечь из разбитых квартир 4 человека.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По состоянию на 20:50 спасатели ликвидировали пожар и спасли 5 человек. Развернуты пункты обогрева и оказание психологической помощи, написал премьер-министр Денис Шмигаль.