В результате ракетного удара по многоэтажке в Кривом Роге 3 человека погибли, почти 40 – ранены

12 марта, около 19:00 россияне атаковали ракетами многоэтажный дом в Кривом Роге. В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке. Известно, что три человека погибли, еще 38 получили ранения. Есть пострадавшие дети.

Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

По его словам, эти цифры не окончательны, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются. Завалы дома разбирают работники ГСЧС, полицейские и небезразличные жители.

Уже удалось извлечь из разбитых квартир 4 человека.

По состоянию на 20:50 спасатели ликвидировали пожар и спасли 5 человек. Развернуты пункты обогрева и оказание психологической помощи, написал премьер-министр Денис Шмигаль.