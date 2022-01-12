На Ким Кардашьян подали в суд из-за рекламы криптовалюты

Инвесторы подали в суд на американскую телевизионную звезду Ким Кардашьян из-за рекламы криптовалюты EthereumMax, сообщает издание BBC.

Аналогичные иски направили в суд против боксера Флойда Мейвезера-младшнго, баскетболиста Пола Пирса и создателей валюты. Люди, которые инвестировали в EthereumMax, обвиняют ее создателей и знаменитостей в "обманчивой рекламе" тонекенов.

Инвесторы заявляют, что Кардашьян, Мейвезер и Пирс действовали совместно с создателями EthereumMax для искусственного увеличения цены криптовалюты, делая "неправдивые и вводящие в заблуждения заявления" в соцсетях.

"Это не финансовый совет, но я просто делюсь тем, что мне рассказали друзья о токенах EthereumMax", — прокомментировала ситуацию в своем посте в Instagram Кардашьян.

Примечательно, что как раз под этим постом звезда оставила хештег #ad. Он означает, что ей заплатили за рекламу. Такой пост мог стоять рекламодателям от 500 тысяч до миллиона долларов.

Инвесторы в свою очередь заявляют, что звезды "рекламировали" вариант пассивного заработка с большим доходом. Это могло привести к искусственному повышению цены на криптовалюту, хотя, по мнению инвесторов, EthereumMax является убыточной.

"Проще говоря, вся бизнес-модель EthereumMax основана на использовании постоянной маркетинговой и рекламной деятельности, часто проводимой знаменитостями, чтобы обманом заставить потенциальных инвесторов доверять финансовым возможностям", — говорится в иске суда.

В EthereumMax отвергли эти претензии и заявили, что оспорят обвинение в суде.