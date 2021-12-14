Продукцию Tesla можно будет купить за криптовалюту Dogecoin — Маск

Американский производитель электромобилей Tesla позволит покупать определенную продукцию со своей атрибутикой за криптовалюту Dogecoin. Об этом написал в своем Twitter основатель компании Илон Маск.

"Tesla сделает возможной покупку определенного мерча за Doge, и посмотрим, как все пойдет", — заявил бизнесмен.

По данным платформы Coinmarketcap, спрос на Dogecoin в течение нескольких минут вырос на четверть. Если в 12:34 за него давали 15,9 американских цента, то после заявления Маска уже в 12:39 стоимость этой валюты взлетела до 20 центов, а к 13:53 достигла пикового значения в 21,7 цента. По состоянию на 17:00 за один Dogecoin давали 19 центов.

Отметим, что Dogecoin на сегодня является 10-й криптовалютой по суммарной капитализации, составляющей 24,8 млрд долларов (у биткоина, для сравнения, 890,5 млрд долларов).

Напомним также, что в конце октября его обогнала другая "шуточная" криптовалюта Shiba Inu, названная по японской породе охотничьих собак, интернет-мем с которой в свое время стал символом Dogecoin. Однако сейчас Shiba Inu откатился на 13-е место по капитализации.

В июле Маск заявлял, что имеет в своем распоряжении не только биткоины, но и Dogecoin, а также популярную криптовалюту Ethereum.

Ранее же американский предприниматель заявил, что другая его компания SpaceX запустит в 2022 году спутник на Луну, отправка которого будет оплачена в Dogecoin.