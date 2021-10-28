Экономика 1 час назад

"Шуточная" криптовалюта Shiba Inu за месяц подорожала в 12 раз, войдя в мировой топ-10

"Собачья" цифровая валюта наконец обошла своего "конкурента" в лице Dogecoin

Собака погоды сиба-ину, вдохновившая создателей двух криптовалют. Фото: GettyImages Собака погоды сиба-ину, вдохновившая создателей двух криптовалют. Фото: GettyImages
Собака погоды сиба-ину, вдохновившая создателей двух криптовалют. Фото: GettyImages

Криптовалюта Shiba Inu, названная в честь одноименной японской породы охотничьих собак, в октябре радикально выросла в своей цене и, соответственно, по объему рыночной капитализации.

Как свидетельствуют данные ресурса CoinMarketCap, особый рост пришелся на последнюю неделю. Так, до 4 октября стоимость этой цифровой валюты составляла лишь 0,0007-0,0008 американских цента, а капитализация — 2,7-3,3 млрд долларов.

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Однако затем Shiba Inu резко подскочила в цене, достигнув 7 октября пика в 0,0035 цента, после чего держалась на уровне 0,0027-0,0028 центра до 23 октября, когда снова резко подорожала — уже примерно втрое.

По состоянию на 6:24 28 октября она стоила уже 0,0088 цента, то есть более чем в 12 раз дороже, чем в начале месяца. Благодаря этому капитализация Shiba Inu выросла до 44 млрд долларов. К полудню четверга стоимость данной криптовалюты снизилась до 0,0066 цента, но затем снова поднялась и держится выше 0,007 цента.

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По рыночной капитализации Shiba Inu, согласно данным CoinMarketCap, находится уже на девятом месте среди всех виртуальных валют и обошла своего "конкурента" — такую же "шуточную" криптовалюту Dogecoin, для "обгона" которой и создавалась, по задумке, Shiba Inu.

В свою очередь Dogecoin, символом которой является интернет-мем с собакой все той же породы сиба-ину, сейчас находится на десятом месте с показателем 39,3 млрд долларов против 40,6 млрд у Shiba Inu.

Напомним также, что недавно исторического рекорда достигла стоимость крупнейшей мировой критовалюты — биткоина, поднявшегося почти до 67 тысяч долларов. На сегодня, однако, его стоимость составляет около 61 тысячи долларов.

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