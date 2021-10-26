Mastercard запускает платежи в криптовалюте

Платежная система Mastercard добавит в свои продукты поддержку платежей в криптовалюте.

Как говорится в пресс-релизе компании, партнеры Mastercard, в том числе банки, ритейлеры и финтех-компании, в ближайшее время получат доступ к торговле криптовалютой.

Клиенты компании смогу покупать, продавать и хранить цифровые активы, используя кошелек, созданный на криптовалютной платформе Bakkt.

Кроме этого, выпуск фирменных криптовалютных дебетовых и кредитных карт также будет упрощен.

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В июле платежные системы Visa и Mastercard заявили, что не собираются отказываться от сотрудничества с криптовалютной биржей Binance, несмотря на усиление контроля со стороны регуляторов.

Перед этим 30 крупнейших европейских банков и платежных сервисов планируют создать собственную платежную систему, которая стала бы конкурентом для американских сервисов.

Напомним, в августе Mastercard объявила о планах поэтапно отказаться от использования магнитных полос на кредитных и дебетовых картах.

Такое решение в компании объяснили снижением в мире количества платежей с использованием магнитных полос и ростом числа платежей с использованием чипов.