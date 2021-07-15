Регуляторы — не указ: Visa и Mastercard продолжат работу с криптобиржей Binance

Платежные системы Visa и Mastercard не собираются отказываться от сотрудничества с криптовалютной биржей Binance, несмотря на усиление контроля со стороны регуляторов, передает Financial Times.

Как отмечает издание, в руководстве Visa заявили, что знают о недавнем заявлении Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) по поводу Binance и ведут постоянный диалог с торговой платформой для отслеживания актуальных событий.

В свою очередь, в Mastercard отметили, что следят за ситуацией, включая то, как биржа выполняет нормативные требования.

Обе компании не планируют запрещать клиентам использовать их платежные карты для покупки криптовалют на Binance.

По информации ForkLog, в конце июня британский финансовый регулятор FCA запретил компании Binance Markets Limited любую регулируемую деятельность в стране без предварительного письменного одобрения. Биржа заявила, что указанное юрлицо не предоставляло услуги на домене binance.com.

После этого британские банки Barclays и Santander запретили клиентам переводить деньги на Binance. Платежная система Clear Junction также отказалась обрабатывать связанные с биржей платежи.

Проверку работы Binance начали на Каймановых островах, в Таиланде ее обвинили в деятельности без лицензии, в Японии вынесли очередное предупреждение, а регулятор Польши призвал к осторожности при использовании услуг биржи.

Перед этим Binance объявила о прекращении обслуживания резидентов канадской провинции Онтарио и приостановила прием евро-депозитов через SEPA.

Ранее сообщалось, что 30 крупнейших европейских банков и платежных сервисов планируют создать собственную платежную систему, которая стала бы конкурентом для американских сервисов.

Напомним, летом 2020 года компания ELECTRONIC PAYMENT SOLUTIONS LTD (Великобритания) объявила о запуске сервиса для предпринимателей и компаний из Украины, которые предоставляют услуги и занимаются торговлей на рынках Европы, Азии и Северной Америки.