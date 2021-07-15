Mastercard и Verizon начинают совместную разработку финтех-проектов

14 июля международная платежная система Mastercard и крупный телекоммуникационная компания Verizon заявили, что планируют вести совместную работу над трансформационными финансовыми технологиями.

Как сообщает CNBC, корпорации надеются на то, что их новое партнерство начнет приносить свои первые результаты уже к 2023 году.

По информации издания, одно из основных направлений, над которым они планируют совместно работать, — это бесконтактные платежи.

В частности, компании намерены запустить платформу Mastercard Tap on Phone, которая позволяет совместимым мобильным устройствам выступать в качестве своеобразных торговых терминалов, способных обрабатывать платежи посредством использования датчика NFC.

Читайте также: Huawei обвинила Verizon в краже технологий

Кроме этого, Mastercard и Verizon планируют изучить технологии, которые помогут упростить предприятиям процесс добавления бесконтактных платежных систем в свои магазины, с чем на территории США наблюдаются определенные проблемы.

Компании также совместно разрабатывают новые решения при помощи сети нового поколения 5G.

"Сеть 5G позволит малому и среднему бизнесу значительно быстрее обрабатывать транзакции и сосредоточиться на том, что они действительно предоставляют клиентам", — заявил генеральный директор Verizon Ханс Вестберг.

В свою очередь генеральный директор Mastercard Майкл Мибах отметил, что благодаря новым решениям, малый и средний бизнес начнет представлять собой наибольшую область для успешного и активного роста бесконтактных платежей и 5G.

Что касается доли Verizon в данной инициативе, то успех внедрения собственной сети 5G в данный проект во многом зависит именно от компании и от того, насколько быстро она сможет сделать 5G действительно массовым и полноценно рабочим на своих "оригинальных частотах".

Компания уже потратила на недавний аукцион Федеральной комиссии по связи для обеспечения максимально возможного диапазона средних частот на $45,4 млрд, что в свою очередь заметно больше, нежели AT&T с T-Mobile вместе взятые.

Verizon ожидает, что в 2023 году ее 5G-сеть обеспечит покрытие для 175 млн человек по всей территории США.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк и Mastercard открыли в центре Киева первое в Украине полностью цифровое банковское отделение — Concept Store.

Напомним, в прошлом году CEO Galaxy Investment Майк Новограц заявил, что после того как о начале поддержки биткойна и ряда других криптовалют объявила платежная компания PayPal, ее примеру в будущем последуют такие гиганты рынка, как Visa, Mastercard и American Express.

Источник фото: Depositphotos.