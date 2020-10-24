После PayPal на финансовый рынок взлетят Visa и Mastercard — эксперт

После того как о начале поддержки биткоина и ряда других криптовалют объявила платежная компания PayPal, ее примеру в будущем последуют такие гиганты рынка, как Visa, Mastercard и American Express.

Об этом в интервью Bloomberg рассказал CEO Galaxy Investment Майк Новограц. По его ожиданиям, Visa и Mastercard могут предоставить сотрудничающим с ними мерчантам доступ к криптовалютам, в том числе стейблкойнам, в течение года.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Уже не встает вопрос, являются ли криптовалюты предметом интереса, является ли биткойн активом, станет ли блокчейн частью финансовой инфраструктуры. Вопрос не в том, произойдет ли это, вопрос в том, когда это произойдет. Каждая без исключения компания должна иметь свой план", — сказал Новограц.

В то же время Новограц видит в биткойне средство сохранения ценности и сомневается, что первая криптовалюта получит широкое распространение в качестве платежного средства.

"Не думаю, что это произойдет в течение следующих пяти лет. Биткойн используется в качестве средства накопления. Поэтому как золото, как цифровое золото, он просто продолжит подниматься. Все больше и больше людей будут хотеть включать его в свои портфели", — добавил Новограц.

Напомним, PayPal анонсировала запуск функции покупки, продажи и хранения биткойна, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin в среду, 21 октября. Компания рассчитывает, что новая функция будет стимулировать глобальное использование криптовалют и подготовит сеть к цифровым валютам центробанков.

Позднее появились сообщения, что с целью расширения продуктовой линейки PayPal рассматривает варианты поглощения криптовалютных компаний. В их числе называется процессинговый и кастодиальный сервис BitGo.

Ранее сообщалось, что крупнейшая электронная платежная система PayPal позволит пользователям покупать, хранить и продавать криповалюту, а также расплачиваться ей с 26 млн продавцов.