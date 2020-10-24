  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 10 минут назад

После PayPal на финансовый рынок взлетят Visa и Mastercard — эксперт

Visa и Mastercard могут предоставить сотрудничающим с ними компаниям доступ к криптовалютам, в том числе стейблкойнам, в течение года

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

После того как о начале поддержки биткоина и ряда других криптовалют объявила платежная компания PayPal, ее примеру в будущем последуют такие гиганты рынка, как Visa, Mastercard и American Express.

Об этом в интервью Bloomberg рассказал CEO Galaxy Investment Майк Новограц. По его ожиданиям, Visa и Mastercard могут предоставить сотрудничающим с ними мерчантам доступ к криптовалютам, в том числе стейблкойнам, в течение года.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Уже не встает вопрос, являются ли криптовалюты предметом интереса, является ли биткойн активом, станет ли блокчейн частью финансовой инфраструктуры. Вопрос не в том, произойдет ли это, вопрос в том, когда это произойдет. Каждая без исключения компания должна иметь свой план", — сказал Новограц.

В то же время Новограц видит в биткойне средство сохранения ценности и сомневается, что первая криптовалюта получит широкое распространение в качестве платежного средства.

Читайте также:
Большинство криптобирж не проводят идентификацию своих клиентов — эксперты

"Не думаю, что это произойдет в течение следующих пяти лет. Биткойн используется в качестве средства накопления. Поэтому как золото, как цифровое золото, он просто продолжит подниматься. Все больше и больше людей будут хотеть включать его в свои портфели", — добавил Новограц.

Напомним, PayPal анонсировала запуск функции покупки, продажи и хранения биткойна, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin в среду, 21 октября. Компания рассчитывает, что новая функция будет стимулировать глобальное использование криптовалют и подготовит сеть к цифровым валютам центробанков.

Позднее появились сообщения, что с целью расширения продуктовой линейки PayPal рассматривает варианты поглощения криптовалютных компаний. В их числе называется процессинговый и кастодиальный сервис BitGo.

Ранее сообщалось, что крупнейшая электронная платежная система PayPal позволит пользователям покупать, хранить и продавать криповалюту, а также расплачиваться ей с 26 млн продавцов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Вместо пластика — дерево: в Европе начинают выпуск экологически чистых платежных карт
Вместо пластика — дерево: в Европе начинают выпуск экологически чистых платежных карт
В Чехии объявили локдаун из-за коронавируса с 22 октября
В Чехии объявили локдаун из-за коронавируса с 22 октября
В Китае приняли закон о биобезопасности, усиливший контроль за инфекционными заболеваниями
В Китае приняли закон о биобезопасности, усиливший контроль за инфекционными заболеваниями
Загрузка...
Новое видео
Що українці думають про опитування Зеленського 25 жовтня?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине за сутки более семи тысяч заразившихся COVID-19

  3. "Полиция зафиксировала, как фирма нардепа Лабазюка незаконно собирала урожай" — активист

  4. Компания Adidas готовит продажу Reebok — СМИ

  5. "Передвиборча маніпуляція": що говорять українці про опитування Зеленського 25 жовтня

Ивент
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Совсем скоро появится полная программа мероприятия и подробности его проведения
Загрузка...