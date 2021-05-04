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Банки 20 минут назад

Европейские банки решили создать конкурента PayPal, Mastercard и Visa

Среди инициаторов этой программы — Deutsche Financial Institution, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander.

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Свыше 30 крупнейших европейских банков и платежных сервисов планируют создать собственную платежную систему, которая стала бы конкурентом для американских сервисов.

Как информирует Financial Times (FT), на этот проекта спонсоры выделили более 30 млн евро. В частности, среди инициаторов этой программы — Deutsche Financial Institution, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander.

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"Идея заключается в том, чтобы создать европейскую платежную систему, которая сможет бороться с PayPal, Mastercard, Visa, Google и Apple", — заявил глава Европейской платежной инициативы (EPI) Йоахим Шмальцль.

По информации издания, команда EPI начала работу над проектом 9 месяцев назад — летом 2020 года проект поддержал Европейский центральный банк.

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В FT отмечают, что план работы сервиса будет разработан к сентябрю текущего года, после чего инвесторы решат, готовы ли они инвестировать в его развитие, что требует дополнительного финансирования.

Шмальц подчеркнул, что для проекта необходимо "несколько миллиардов евро". При это, по его утверждению, в Европе никто не может самостоятельно конкурировать с американскими платежными сервисами — это станет возможным только при объединении компаний.

Он добавил, что первый продукт планируют представить в начале следующего года, а во второй половине года — расширить функционал.

Напомним, летом 2020 года компания ELECTRONIC PAYMENT SOLUTIONS LTD (Великобритания) объявила о запуске сервиса для предпринимателей и компаний из Украины, которые предоставляют услуги и занимаются торговлей на рынках Европы, Азии и Северной Америки. 

Источник фото: Depositphotos.

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