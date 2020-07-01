Финансы 60 минут назад

Британский необанк ELPASO запускает сервисы для украинского бизнеса

Клиенты могут удалённо открывать счета в евро с индивидуальным IBAN, получать и выводить платежи

Британский необанк ELPASO запускает сервисы для украинского бизнеса Британский необанк ELPASO запускает сервисы для украинского бизнеса

Компания Electronic Payment Solutions Ltd (Великобритания) объявила о запуске сервиса для предпринимателей и компаний из Украины, которые предоставляют услуги и занимаются торговлей на рынках Европы, Азии и Северной Америки.

Клиенты сервиса — разработчики, дизайнеры, маркетологи, digital-специалисты, онлайн-торговцы, арендодатели туристического жилья, а также украинские владельцы иностранных компаний с регистрацией более чем в 40 странах мира.

Кратко и по делу в Telegram

Уже сейчас клиенты могут удалённо открывать счета в евро с индивидуальным IBAN и сразу же получать оплату от заказчиков и клиентов со всего мира, осуществлять SEPA- и SWIFT-платежи более чем в 20 валютах, а также выводить заработанные деньги на карты украинских банков.

Читайте также:
Вступили в силу ужесточенные правила к проведению денежных переводов

С финтех-стартапом ELPASO (аббревиатура от Electronic Payment Solutions) любой бизнес сможет быстро решить проблему с доступом к банковскому обслуживанию в иностранном банке, что актуально в сегодняшних реалиях.

"Услуга пользуется спросом, потому что здорово упрощает жизнь предпринимателям. Ведь при открытии счёта в традиционном европейском банке проверки и бюрократические процедуры могут затянуться на месяцы. Мы же не требуем личного присутствия клиента для идентификации и верификации. Достаточно заполнить анкету на сайте ELPASO, прикрепить копии и подождать решения об открытии счёта. Это удобно и безопасно, особенно в текущих обстоятельствах", — объясняет СЕО необанка ELPASO Сергей Баймаков.

На июль 2020 года намечен ряд крупных релизов для клиентов ELPASO: мобильное приложение, запуск интернет-эквайринга для онлайн-бизнесов, внедрение реестровых выплат на карты украинских банков для физических лиц и предпринимателей и клиентская поддержка в Украине.

Читайте также:
НБУ предостерегает банки от повальной блокировки платежей свыше 5000 грн

"Недавно мы получили статус принципиального члена платёжной системы MasterCard. В ноябре-декабре мы начнём выпускать бизнес-карты и платёжные карты для физлиц. Это значит, что открыть личный счёт за границей сможет любой украинец", — рассказал сооснователь ELPASO Ярослав Смакота.

В 2019 году ELPASO (elpaso.co.uk) получил лицензии EMI (Electronic Money Institution) британского финансового регулятора. Первыми клиентами стали компании из Евросоюза и Азии. Штаб-квартира стартапа находится в Брайтоне (Великобритания), а R&D занимается украинская IT-компания Finik.Pro.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Онлайн-университет и маркетплейс для юристов: какие стартапы получат гранты в $25-50 тысяч
Онлайн-университет и маркетплейс для юристов: какие стартапы получат гранты в $25-50 тысяч
Amazon за $1,2 млрд решила купить стартап по разработке беспилотных такси
Amazon за $1,2 млрд решила купить стартап по разработке беспилотных такси
Amazon Web Services стала партнером украинской программы для стартапов
Amazon Web Services стала партнером украинской программы для стартапов
Загрузка...
Новое видео
Как линия магазинов EVA открывает по 180 точек в год — Виктор Средний / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Избрание меры пресечения Порошенко: под зданием суда монтируют экран и собирают людей

  3. В Украине могут закрыть морские курорты из-за коронавируса — Минздрав

  4. С 1 июля в Украине повышаются пенсии: кому и сколько будут доплачивать

  5. Местные выборы-2020: как на них влияет коронавирус, фальстарты кандидатов и закон

Загрузка...