Британский необанк ELPASO запускает сервисы для украинского бизнеса

Компания Electronic Payment Solutions Ltd (Великобритания) объявила о запуске сервиса для предпринимателей и компаний из Украины, которые предоставляют услуги и занимаются торговлей на рынках Европы, Азии и Северной Америки.

Клиенты сервиса — разработчики, дизайнеры, маркетологи, digital-специалисты, онлайн-торговцы, арендодатели туристического жилья, а также украинские владельцы иностранных компаний с регистрацией более чем в 40 странах мира.

Уже сейчас клиенты могут удалённо открывать счета в евро с индивидуальным IBAN и сразу же получать оплату от заказчиков и клиентов со всего мира, осуществлять SEPA- и SWIFT-платежи более чем в 20 валютах, а также выводить заработанные деньги на карты украинских банков.

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С финтех-стартапом ELPASO (аббревиатура от Electronic Payment Solutions) любой бизнес сможет быстро решить проблему с доступом к банковскому обслуживанию в иностранном банке, что актуально в сегодняшних реалиях.

"Услуга пользуется спросом, потому что здорово упрощает жизнь предпринимателям. Ведь при открытии счёта в традиционном европейском банке проверки и бюрократические процедуры могут затянуться на месяцы. Мы же не требуем личного присутствия клиента для идентификации и верификации. Достаточно заполнить анкету на сайте ELPASO, прикрепить копии и подождать решения об открытии счёта. Это удобно и безопасно, особенно в текущих обстоятельствах", — объясняет СЕО необанка ELPASO Сергей Баймаков.

На июль 2020 года намечен ряд крупных релизов для клиентов ELPASO: мобильное приложение, запуск интернет-эквайринга для онлайн-бизнесов, внедрение реестровых выплат на карты украинских банков для физических лиц и предпринимателей и клиентская поддержка в Украине.

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"Недавно мы получили статус принципиального члена платёжной системы MasterCard. В ноябре-декабре мы начнём выпускать бизнес-карты и платёжные карты для физлиц. Это значит, что открыть личный счёт за границей сможет любой украинец", — рассказал сооснователь ELPASO Ярослав Смакота.

В 2019 году ELPASO (elpaso.co.uk) получил лицензии EMI (Electronic Money Institution) британского финансового регулятора. Первыми клиентами стали компании из Евросоюза и Азии. Штаб-квартира стартапа находится в Брайтоне (Великобритания), а R&D занимается украинская IT-компания Finik.Pro.