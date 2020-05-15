НБУ предостерегает банки от повальной блокировки платежей свыше 5000 грн

Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова предостерегает украинские банки от повальной практики блокирования платежей свыше 5000 грн.

Об этом она заявила в интервью изданию "Минфин".

Замглавы НБУ рассказала, что есть банки, которые, чтобы упростить себе жизнь, решили, что будут ко всем применять одинаково жесткие правила проверки.

"К счастью, таких немного. Когда люди жалуются, я обычно отвечаю — если ваш банк так себя ведет, измените его", — отметила Рожкова.

По ее словам, Нацбанк сейчас с Минфином согласовывают положение, которое должно прекратить такую ​​практику.

"Если мы будем видеть, что банк безосновательно отказывает клиентам и приостанавливает операции, мы сможем признать систему финансового мониторинга банка неэффективной. Далее — мы будем давать рекомендации по улучшению этой системы. Банкам нужно инвестировать в автоматизацию и людей. Без таких инвестиций банки проигрывают конкурентную борьбу", — пояснила топ-менеджер НБУ.

"Я сама провожу с банками многочисленные встречи и всегда говорю: только не вздумайте сейчас массово останавливать платежи свыше 5000 грн. Иначе, вы просто дискредитируете систему", — добавила она.

Рожкова также рассказала, что за последние годы в разы увеличились безналичные платежи, и задача регулятора сохранить эту тенденцию.

"Я на встрече с банкирами всегда стараюсь разобрать яркие примеры жалоб. Объясняю, что если они на своем уровне вроде бы все понимают, то на уровне операциониста или менеджера часто происходят сбои. Людей надо учить", — считает замглавы Нацбанка.

Ранее Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями". Это — третий из шести запланированных секторальных документов, в которых НБУ как будущий регулятор рынков небанковских финансовых услуг описывает текущее состояние рынков, их проблемы и планируемых изменениях в регулировании.

По информации Нацбанка, к концу 2019 года в Украине действовало 684 финансовые компании. Они работают с населением, предоставляя преимущественно небольшие кредиты на короткий срок для удовлетворения потребительских нужд, а также с малым и микро-бизнесом, которые нуждаются в дополнительных средствах для операционной деятельности.