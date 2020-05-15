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Банки 1 час назад

НБУ предостерегает банки от повальной блокировки платежей свыше 5000 грн

В НБУ могут признать систему финмониторинга банка неэффективной, если он будет безосновательно отказывать клиентам и приостанавливать операции

Екатерина Рожкова. Фото: НБУ Екатерина Рожкова. Фото: НБУ
Екатерина Рожкова. Фото: НБУ

Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова предостерегает украинские банки от повальной практики блокирования платежей свыше 5000 грн.

Об этом она заявила в интервью изданию "Минфин".

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Замглавы НБУ рассказала, что есть банки, которые, чтобы упростить себе жизнь, решили, что будут ко всем применять одинаково жесткие правила проверки.

"К счастью, таких немного. Когда люди жалуются, я обычно отвечаю — если ваш банк так себя ведет, измените его", — отметила Рожкова.

По ее словам, Нацбанк сейчас с Минфином согласовывают положение, которое должно прекратить такую ​​практику.

"Если мы будем видеть, что банк безосновательно отказывает клиентам и приостанавливает операции, мы сможем признать систему финансового мониторинга банка неэффективной. Далее — мы будем давать рекомендации по улучшению этой системы. Банкам нужно инвестировать в автоматизацию и людей. Без таких инвестиций банки проигрывают конкурентную борьбу", — пояснила топ-менеджер НБУ.

"Я сама провожу с банками многочисленные встречи и всегда говорю: только не вздумайте сейчас массово останавливать платежи свыше 5000 грн. Иначе, вы просто дискредитируете систему", — добавила она.

Рожкова также рассказала, что за последние годы в разы увеличились безналичные платежи, и задача регулятора сохранить эту тенденцию.

"Я на встрече с банкирами всегда стараюсь разобрать яркие примеры жалоб. Объясняю, что если они на своем уровне вроде бы все понимают, то на уровне операциониста или менеджера часто происходят сбои. Людей надо учить", — считает замглавы Нацбанка.

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Ранее Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями". Это — третий из шести запланированных секторальных документов, в которых НБУ как будущий регулятор рынков небанковских финансовых услуг описывает текущее состояние рынков, их проблемы и планируемых изменениях в регулировании.

По информации Нацбанка, к концу 2019 года в Украине действовало 684 финансовые компании. Они работают с населением, предоставляя преимущественно небольшие кредиты на короткий срок для удовлетворения потребительских нужд, а также с малым и микро-бизнесом, которые нуждаются в дополнительных средствах для операционной деятельности.

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