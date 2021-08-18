Экономика 40 минут назад

Mastercard решил отказаться от магнитных полос на картах

В Европе, где больше распространены чиповые карты, от обязательных магнитных полос откажутся с 2024 года, в США — с 2027

Фото: Mastercard Фото: Mastercard
Фото: Mastercard

Международная платежная система Mastercard объявила о планах поэтапно отказаться от использования магнитных полос на кредитных и дебетовых картах. Как говорится в сообщении компании, решение объясняется снижением в мире количества платежей с использованием магнитных полос и ростом числа платежей с использованием чипов.

"Отказ от использования магнитной полосы указывает как на изменение платежных привычек потребителей, так и на развитие новых технологий. Сегодняшние чип-карты оснащены микропроцессорами, которые гораздо более функциональны и безопасны, и многие из них также имеют крошечные антенны, позволяющие осуществлять бесконтактные транзакции", — указывают в Mastercard.

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В компании отмечают, что чиповые карты стали предпочтительным способом оплаты еще в конце 1990-х годов, с введением стандарта EMV. Сегодня чипы EMV используются для 86% личных транзакций по картам во всем мире.

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Согласно опросу Mastercard, проведенному Phoenix Consumer Monitor в декабре 2020 года, более половины американцев предпочитают оплату с помощью чиповой карты в терминале любому другому способу оплаты, при этом основной причиной такого выбора они называют безопасность транзакций. Лишь 11% заявили, что предпочитают использовать магнитную ленту.

В свою очередь в июльском исследовании Phoenix 81% опрошенных американских держателей карт сообщили, что им было бы удобно с картой без магнитной полосы, а 92% продолжили бы использование своих карт или даже участили его, если бы магнитная полоса больше не использовалась на них.

Mastercard сообщает, что отменит обязательное использование магнитных полос на своих новых кредитных и дебетовых картах в большинстве стран, в том числе в Европе, уже с 2024 года. Банки в США перестанут быть обязаны выпускать чиповые карты с магнитной полосой с 2027 года.

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К 2029 году новые карты Mastercard с магнитной полосой выпускаться не будут в принципе. Соответственно, ожидается, что к 2033 году таких карт не останется вообще.

Напомним также, что, по данным исследования Mastercard, почти половина украинцев готовы полностью отказаться от оплаты наличными в будущем.

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