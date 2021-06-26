Общество 60 минут назад

Половина украинцев готовы полностью отказаться от оплаты наличными — исследование

При этом 60% опрошенных утверждают, что стали делать покупки онлайн гораздо чаще с началом пандемии

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Почти половина украинцев (49%) готовы полностью отказаться от оплаты наличными в будущем.

При этом каждый третий заявил о готовности сделать это в течение ближайших двух лет, следует из исследования Mastercard.

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Указано, что возможность безналичной оплаты — важный фактор при выборе торговой точки для 52% украинцев. При этом 8% опрошенных избегают магазинов, где нет возможности оплатить покупку картой.

Согласно данным опроса, украинцы хотели бы видеть больше возможностей для безналичных расчетов на рынках (61%), в киосках и небольших магазинах (47%), в общественном транспорте (38%), а также в парикмахерских и салонах красоты.

Как отмечается, пандемия оказала значительное влияние на рост популярности цифровой коммерции в мире и в Украине в частности. Так, 60% опрошенных пользователей утверждают, что стали делать покупки онлайн гораздо чаще с началом пандемии, а почти половина (45%) — делают заказ онлайн регулярно несколько раз в месяц.

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По данным опроса, 39% украинцев хотели бы в будущем платить с помощью сканирования QR-кода смартфоном.

Почти четверть опрошенных предпочли бы использовать голосового ассистента для оплаты товаров и услуг.

Еще 16% хотели бы платить криптовалютой, а 13% — с помощью разумной бытовой техники.

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Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года количество бесконтактных карт выросло на 10%, а каждая десятая платежная карта — токенизована, то есть расчеты проходят через смартфон или другие устройства.

Напомним, Национальный банк Украины подписал с международными платежными системами Visa и Mastercard меморандум, предусматривающий поэтапное снижение предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж) до уровня не выше 0,9%.

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