Украинцы стали больше пользоваться бесконтактной оплатой: расчеты проходят через смартфон

В первом квартале 2021 года количество бесконтактных карт выросло на 10%, а каждая десятая платежная карта — токенизована, то есть расчеты проходят через смартфон или другие устройства.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В частности, общее количество операций (безналичных и по получению наличности) с использованием платежных карточек украинских банков составило 1691 млн штук, а их сумма — 1,89 трлн грн. В годовом измерении количество сделок выросло на 22,1%, а сумма — на 18,3%.

Кроме того, 9 из 10 операций были безналичными в I квартале, а доля безналичных операций по сумме составила 61% от всех операций с карточками. В прошлом году в I квартале эти показатели составляли — 85,4% и 54,6% соответственно.

При этом по количеству больше всего операций проводится в торговых центрах — 49,3%, а по сумме — на переводы с карты на карту — 42,1%.

Более трети от количества безналичных операций с платежной карточкой в I квартале 2021 года осуществлялись в интернете (36,7%). Это — почти 202,3 млрд грн.

По данным НБУ, общее количество платежных карт в Украине выросло на 3% до 75,3 млн штук. Количество бесконтактных карточек, которые использовали для осуществления операций, с начала года выросло почти на 10% до 14,1 млн карточек.

Причем почти каждая десятая активная платежная карта — токенизована. Их количество составляет 4,2 млн штук, что на 6% больше, чем в начале года.

"Такая популярность бесконтактных и токенизованных карточек обусловлена высоким уровнем безопасности, скоростью и удобством операций с их использованием", — пояснили в Нацбанке.

Как известно, бесконтактные операции — это такие, которые осуществляются бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов. Их сумма составила 119 млрд грн.

Кроме того, расширяется сеть торговых POS-терминалов — количество оборудованных пунктов продажи за квартал выросло на 2% — до 333,5 тысяч.

К тому же, число платежных терминалов (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины по состоянию на 1 апреля 2021 года составляло 9600 штук (год назад на конец первого квартала — 8300 штук на 1 млн населения).

Напомним, Национальный банк Украины подписал с международными платежными системами Visa и Mastercard меморандум, предусматривающий поэтапное снижение предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж) до уровня не выше 0,9%.

Также известно, что в январе-марте 2021 года украинские банки получили 10,9 млрд грн чистой прибыли, что на 32% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, когда банковский сектор заработал более 16 млрд грн.