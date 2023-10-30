Кабмін планує розширити коло платників земельного податку

Кабінет міністрів планує розширити застосування земельного податку на землі природно-заповідного фонду. Відповідний законопроєкт №10198 вже зареєстрований у Верховній Раді.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з його заявою, цей законопроєкт передбачає внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування земель природно-заповідного фонду земельним податком.

Мельничук зазначив, що цей законопроєкт має на меті підтримку та забезпечення належного рівня функціонування установ природно-заповідного фонду та унормування податкового навантаження на них.

Він додав, що згідно з цим документом, пропонується внести зміни до Податкового кодексу та встановити ставки земельного податку для земельних ділянок, які входять до складу земель природно-заповідного фонду, у розмірі не більше ніж 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.

Нагадаємо, Верховна Рада 27 липня ухвалила в цілому законопроєкт №7588 про реформування системи управління державними землями сільгосппризначення, які знаходяться на праві постійного користування (ППК) - специфічному механізмі земельних відносин, історія якого бере початок в 90-х роках.

Крім цього, Кабінет міністрів України затвердив постанову №1078 щодо реалізації пілотного проекту масової оцінки земель. Згідно з урядовим документом, результати масової оцінки земель будуть використовуватися як основа для обчислення податків і зборів за земельні паї.