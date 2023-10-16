Кабмін запускає пілотний проєкт масової оцінки земель

Кабінет міністрів України затвердив постанову №1078 щодо реалізації пілотного проекту масової оцінки земель. Згідно з урядовим документом, результати масової оцінки земель будуть використовуватися як основа для обчислення податків і зборів за земельні паї.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Пілотний проект передбачає створення геоінформаційної системи масової оцінки земель, яка буде інтегрована з програмним забезпеченням Державного земельного кадастру, розробку математико-статистичної моделі для проведення масової оцінки земель, створення автоматизованої системи для розрахунку та оновлення показників масової оцінки земель та розробку пропозицій щодо використання результатів масової оцінки земель для цілей оподаткування платою за землю.

Тривалість реалізації проєкту - 11 місяців.

Повідомляється, що дана постанова розроблена відповідно до вимог розділу VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про оцінку земель", який передбачає затвердження Порядку реалізації пілотного проєкту щодо проведення масової оцінки земель.

Зауважимо, Державна служба з геодезії та картографії створила цифрову топографічну карту масштабу 1:50 000 та базу топографічних даних на територію країни.

На публічній кадастровій карті України з'явився новий шар "Інформація про поділ земель на паї", що містить дані про окремі колективні сільськогосподарські підприємства та посилання на завантаження з порталу метаданих проектів землеустрою, на основі яких було виділено земельні паї працівникам колишніх колгоспів.

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