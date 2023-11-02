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Возобновление налоговых проверок переносят: профильный комитет Рады одобрил законопроект
Финансовый комитет Верховной Рады одобрил доработанную редакцию законопроекта №10016-д по возобновлению налоговых проверок. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.
Он отметил, что в документе, который парламент должен рассмотреть во втором чтении, прописаны следующие изменения:
- срок возвращения документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря;
- мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы сохраняется до декабря 2024 года.
Налоговые проверки: решения Рады
Мораторий на проведение налоговых проверок был введен после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. Однако Международный валютный фонд потребовал восстановить их для принятия решения касательно очередного транша.
В конце июня Верховная Рада приняла законопроект о возврате довоенных налогов, однако перед голосованием из документа исключили возобновление налоговых проверок для крупного бизнеса. Проект предусмотрел возобновление проверок только для производителей подакцизных товаров (алкоголь, табак, горючее), а также предприятий, работающих в сферах игорного бизнеса и финансовых услуг.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В октябре парламент поддержал в первом чтении законопроект о возврате документальных плановых проверок для тех плательщиков, которые за 2021 год имели:
- вдвое большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;
- уровень уплаты налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость менее 50% по отрасли;
- годовой доход более чем в 10 млн грн, а общую сумму расходов – более 75% суммы такого дохода.
Однако не возвращаются проверки для ФЛП первой и второй группы, а также для предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где продолжаются боевые действия.
Предполагалось, что эти изменения начнут действовать с 1 ноября, однако до этой даты Рада не рассмотрела проект во втором чтении.
Источник фото: ua.depositphotos.com