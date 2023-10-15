МВФ оголосив про створення фонду для підтримки реформ в Україні

14 жовтня Міжнародний валютний фонд оголосив про створення Фонду розвитку спроможностей для України, який буде сприяти впровадженню плану розвитку та забезпечити успішну реалізацію реформ в Україні. На нього вже виділили 14 млн доларів.

Про це написав глава Національного банку України Андрій Пишний у Facebook.

Він повідомив, що МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України. Наразі донори вже виділили 14 млн доларів, але планується зібрати 65 мільйонів.

Даний фонд буде виділяти ресурси, необхідні для втілення плану розвитку країни і успішної реалізації реформ. Фонд призначений для забезпечення необхідної фінансової та іншої підтримки, щоб Україна могла розвивати свій потенціал та здійснювати необхідні зміни.

"МВФ оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України. Він охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу нашої країни, успішного здійснення реформ", - написав він.

За його словами, у документах, які Україна підписала з МВФ під час останніх меморандумів йдеться про те, що в першій фазі програми основна увага буде направлена на збереження макроекономічної, зовнішньої та фінансової стабільності для того, щоб зміцнити "спроможність України на її шляху до перемоги".

Пишний додав, що в даній справі важливими є кілька ключових напрямів: міжнародна фінансова підтримка, реформування української економіки та підвищення інституційної потужності органів влади. Реформи в Україні та зміцнення її спроможності повинні бути безперервними процесами, які базуються на найкращому світовому досвіді.

"Я вдячний Фонду в особі Гіти Гопінат, яка відзначила наші успіхи, я вдячний урядам країн-партнерів (на події були присутні представники Литви, Словаччини, Японії) за таку непохитну позицію, за слова "підтримуватимемо стільки, скільки знадобиться". Наша зустріч сьогодні – не просто прояв солідарності з Україною. Це готовність крок за кроком посилювати стабільність та розвиток фінансової системи України", - резюмував він

Нагадаємо, 3 жовтня Міжнародний валютний фонд знову відкрив офіс постійного представництва фонду у Києві. Він не працював з початку повномасштабної війни у 2022 році.