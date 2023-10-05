АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Економіка
Дата публікації

Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України у 2023 році

Світовий банк, будівля
Світовий банк. Фото: Depositphotos

Світовий банк очікує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році на 3,5%. Про це йдеться в економічному прогнозі організації для країн Європи та Центральної Азії станом на жовтень.

В червні Світовий банк передбачав, що цей показник становитиме 2%. 

Також покращено прогноз на 2024 рік. Наразі очікується, що ВВП України зросте на 4,0%, що на 0,5% вище за попередню оцінку.

Для 2025 року прогноз збережено на рівні 6,5%. 

Серед факторів, які сприятимуть зростанню ВВП до кінця 2024 року, такі:

  • більш стабільне електропостачання;
  • збільшення державних витрат;
  • велика зовнішня допомога;
  • вищий, ніж очікувалося раніше, урожай;
  • підвищення споживчої та ділової впевненості.

Водночас у Світовому банку зазначили, що економічні умови в Україні залишаються у вкрай важкому стані. Зокрема, через:

  • ескалацію ризиків безпеки;
  • додаткову шкоду інфраструктурі;
  • відновлення тиску на ціни на енергоносії;
  • обмеження пропускної спроможності для транспортування зерна на міжнародні ринки.

ВВП України: оцінки МВФ, НБУ й Мінекономіки

За підсумками 2022 року ВВП України в 2022 році впав на 29,2%, повідомляли в Міністерстві економіки.

Міжнародний валютний фонд під час затвердження Програми розширеного фінансування (EFF) у березні поточного року очікував, що діапазон зростання показника в 2023 році становитиме від -3% до +1%. 

Однак пізніше в Фонді заявили, що фіксують надзвичайну стійкість української економіки на тлі викликів війни та енергетичної кризи, й підвищили прогноз зростання на рівень від 1% до 3%.

Національний банк України в інфляційному звіті за липень 2023 року зазначав, що зростання реального ВВП у поточному році становитиме 2,9%.

Своєю чергою міністерка економіки України Юлія Свириденко на початку вересня сказала, що її відомство прогнозує зростання ВВП на близько 4%. При цьому вона вказувала, що в середньостроковій перспективі можна очікувати зростання економіки на рівні 3,5% у 2024 році та на 6,8% у 2025 році.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко