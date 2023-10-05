Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году

Всемирный банк ожидает рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2023 году на 3,5%. Об этом говорится в экономическом прогнозе организации для стран Европы и Центральной Азии по состоянию на октябрь.

В июне Всемирный банк предполагал, что этот показатель будет составлять 2%.

Также улучшен прогноз на 2024 год. В настоящее время ожидается, что ВВП Украины вырастет на 4,0%, что на 0,5% выше предыдущей оценки.

Для 2025 года прогноз сохранен на уровне 6,5%.

Среди факторов, способствующих росту ВВП до конца 2024 года, следующие:

более стабильное электроснабжение;

увеличение государственных расходов;

большая внешняя помощь;

более высокий, чем ожидалось ранее, урожай;

повышение потребительской и деловой уверенности.

В то же время во Всемирном банке отметили, что экономические условия в Украине остаются в крайне тяжелом состоянии. В частности, из-за:

эскалации рисков безопасности;

дополнительного ущерба инфраструктуре;

восстановления давления на цены на энергоносители;

ограничения пропускной способности для транспортировки зерна на международные рынки.

ВВП Украины: оценки МВФ, НБУ и Минэкономики

По итогам 2022 года ВВП Украины в 2022 году упал на 29,2%, сообщали в Министерстве экономики.

Международный валютный фонд при утверждении Программы расширенного финансирования (EFF) в марте текущего года ожидал, что диапазон роста показателя в 2023 году составит от -3 до +1%.

Однако позже в Фонде заявили, что фиксируют чрезвычайную устойчивость украинской экономики на фоне вызовов войны и энергетического кризиса и повысили прогноз роста на уровень от 1% до 3%.

Национальный банк Украины в инфляционном отчете за июль 2023 года отмечал, что рост реального ВВП в текущем году составит 2,9%.

В свою очередь министр экономики Украины Юлия Свириденко в начале сентября сказала, что ее ведомство прогнозирует рост ВВП на около 4%. При этом она указывала, что в среднесрочной перспективе можно ожидать роста экономики на уровне 3,5% в 2024 году и 6,8% в 2025 году.

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