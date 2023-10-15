МВФ объявил о создании фонда для поддержки реформ в Украине

14 октября Международный валютный фонд объявил о создании Фонда развития возможностей для Украины, который будет способствовать внедрению плана развития и обеспечить успешную реализацию реформ в Украине. На него уже выделили 14 млн. долларов.

Об этом написал глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook.

Он сообщил, что МВФ в очередной раз подтвердил свое лидерство в процессе мобилизации финансовой помощи для Украины. Пока доноры уже выделили 14 млн долларов, но планируется собрать 65 миллионов.

Данный фонд будет выделять ресурсы, необходимые для реализации плана развития страны и успешной реализации реформ. Фонд предназначен для обеспечения необходимой финансовой и другой поддержки, чтобы Украина могла развивать свой потенциал и осуществлять необходимые изменения.

"МВФ объявил о запуске Фонда развития способностей для Украины. Он охватит потребности реализации плана по развитию потенциала нашей страны, успешного осуществления реформ", - написал он.

По его словам, в документах, которые Украина подписала с МВФ во время последних меморандумов, говорится, что в первой фазе программы основная внимание будет направлено на сохранение макроэкономической, внешней и финансовой стабильности для того, чтобы укрепить "способность Украины на пути к победе".

Пышный добавил, что в данном деле важны несколько ключевых направлений: международная финансовая поддержка, реформирование украинской экономики и повышение институциональной мощи органов власти. Реформы в Украине и укрепление ее возможности должны быть непрерывными процессами, которые базируются на лучшем мировом опыте.

"Я благодарен Фонду в лице Гиты Гопинат, которая отметила наши успехи, я благодарен правительствам стран-партнеров (на события присутствовали представители Литвы, Словакии, Японии) за такую непреклонную позицию, за слова "будем поддерживать столько, сколько понадобится". Наша встреча сегодня – не просто проявление солидарности с Украиной. Это готовность шаг за шагом усиливать стабильность и развитие финансовой системы Украины", - резюмировал он

Напомним, 3 октября Международный валютный фонд снова открыл офис постоянного представительства фонда в Киеве. Он не работал с начала полномасштабной войны в 2022 году.