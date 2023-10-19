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Рада прийняла проєкт бюджету-2024 у першому читанні
У четвер, 19 жовтня, Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2024 рік.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, таке рішення підтримали 285 депутатів.
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"Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проект бюджету", - підкреслив Железняк
Основні показники бюджету:
- Доходи – у сумі 1.746,3 млрд грн
- Видатки – у сумі 3.308,9 млрд грн
- Граничний обсяг дефіциту – у сумі 1.593,6 млрд грн.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 жовтня увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про необхідність виділення щонайменше 21,6% валового внутрішнього продукту на оборону в 2024 році.
Згідно з документом, Кабінет міністрів під час доопрацювання законопроєкту про державний бюджет на 2024 рік повинен передбачити фінансування сектора національної безпеки й оборони на щонайменше 1,692 трлн гривень.
Бюджет 2024: що передбачено
У вересні Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт державного бюджету України на 2024 рік.
Як повідомляли в Міністерстві фінансів, видатки загального фонду державного бюджету передбачені на рівні 3,1 трлн грн, тоді як очікувані доходи становитимуть 1,5 трлн гривень.
Також передбачено, зокрема, витрати на:
- соціальний захист – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн порівняно з бюджетом на 2023 рік);
- підтримку ветеранів війни – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);
- освіту – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);
- охорону здоров’я – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);
- цифрову трансформацію пріоритетних галузей та сфер суспільного життя – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);
- культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);
- спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);
- Міністерство закордонних справ – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);
- підтримку бізнесу – 30,8 млрд грн.
Очікується, що дефіцит державного бюджету становитиме 20,4% ВВП (у 2023 році було закладено 27%). Погашення державного боргу планують на рівні 606,5 млрд грн, серед яких внутрішні – на 421,6 млрд грн, а зовнішні – на 184,9 млрд грн.