Рада прийняла проєкт бюджету-2024 у першому читанні

У четвер, 19 жовтня, Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2024 рік.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, таке рішення підтримали 285 депутатів.

По фракціям:

СН - 200

ЕС - 0

Батьківщина - 0

Платформа за життя та мир- 17

За майбутнє - 14

Голос - 16

Довіра - 16

Відновлення України - 11

Позафракційні - 11.

"Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проект бюджету", - підкреслив Железняк

Основні показники бюджету:

Доходи – у сумі 1.746,3 млрд грн

Видатки – у сумі 3.308,9 млрд грн

Граничний обсяг дефіциту – у сумі 1.593,6 млрд грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 жовтня увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про необхідність виділення щонайменше 21,6% валового внутрішнього продукту на оборону в 2024 році.

Згідно з документом, Кабінет міністрів під час доопрацювання законопроєкту про державний бюджет на 2024 рік повинен передбачити фінансування сектора національної безпеки й оборони на щонайменше 1,692 трлн гривень.

Бюджет 2024: що передбачено

У вересні Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт державного бюджету України на 2024 рік.

Як повідомляли в Міністерстві фінансів, видатки загального фонду державного бюджету передбачені на рівні 3,1 трлн грн, тоді як очікувані доходи становитимуть 1,5 трлн гривень.

Також передбачено, зокрема, витрати на:

соціальний захист – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн порівняно з бюджетом на 2023 рік);

підтримку ветеранів війни – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);

освіту – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);

охорону здоров’я – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);

цифрову трансформацію пріоритетних галузей та сфер суспільного життя – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);

культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);

спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);

Міністерство закордонних справ – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);

підтримку бізнесу – 30,8 млрд грн.

Очікується, що дефіцит державного бюджету становитиме 20,4% ВВП (у 2023 році було закладено 27%). Погашення державного боргу планують на рівні 606,5 млрд грн, серед яких внутрішні – на 421,6 млрд грн, а зовнішні – на 184,9 млрд грн.