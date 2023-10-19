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Рада прийняла проєкт бюджету-2024 у першому читанні

верховна рада
Фото: t.me/yzheleznyak

У четвер, 19 жовтня, Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2024 рік. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, таке рішення  підтримали 285 депутатів.

По фракціям:

  • СН - 200 
  • ЕС - 0 
  • Батьківщина - 0 
  • Платформа за життя та мир- 17 
  • За майбутнє - 14 
  • Голос - 16 
  • Довіра - 16 
  • Відновлення України - 11 
  • Позафракційні - 11.

"Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проект бюджету", - підкреслив Железняк

Основні показники бюджету:

  • Доходи – у сумі 1.746,3 млрд грн
  • Видатки – у сумі 3.308,9 млрд грн
  • Граничний обсяг дефіциту – у сумі 1.593,6 млрд грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 жовтня увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про необхідність виділення щонайменше 21,6% валового внутрішнього продукту на оборону в 2024 році.

Згідно з документом, Кабінет міністрів під час доопрацювання законопроєкту про державний бюджет на 2024 рік повинен передбачити фінансування сектора національної безпеки й оборони на щонайменше 1,692 трлн гривень.

Бюджет 2024: що передбачено

У вересні Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт державного бюджету України на 2024 рік. 

Як повідомляли в Міністерстві фінансів, видатки загального фонду державного бюджету передбачені на рівні 3,1 трлн грн, тоді як очікувані доходи становитимуть 1,5 трлн гривень.

Також передбачено, зокрема, витрати на:

  • соціальний захист – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн порівняно з бюджетом на 2023 рік);
  • підтримку ветеранів війни – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);
  • освіту – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);
  • охорону здоров’я – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);
  • цифрову трансформацію пріоритетних галузей та сфер суспільного життя – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);
  • культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);
  • спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);
  • Міністерство закордонних справ – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн); 
  • підтримку бізнесу – 30,8 млрд грн.

Очікується, що дефіцит державного бюджету становитиме 20,4% ВВП (у 2023 році було закладено 27%). Погашення державного боргу планують на рівні 606,5 млрд грн, серед яких внутрішні – на 421,6 млрд грн, а зовнішні – на 184,9 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько