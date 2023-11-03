До Ради подано проєкт бюджету-2024 до другого читання

2 жовтня Кабінет міністрів схвалив та подав до Верховної Ради проєкт закону про Державний бюджет на 2024 рік, який був підготовлений для другого читання.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінет міністрів України, у відповідності до вимог частини першої статті 158 регламенту Верховної Ради України, подав до Верховної Ради України проект закону "Про державний бюджет України на 2024 рік" підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, схвалених постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 2023 р. № 3421-ІХ", - написав він.

У Міністерстві фінансів України додали, що порівняно з першим читанням дохідна частина проєкту державного бюджету була збільшена на 22,2 мільярди гривень і тепер становить 1 768,5 мільярдів гривень. Зокрема, в частині загального фонду дохідна частина зросла на 22,1 мільярди гривень.

Також в законопроекті було збільшено видатки та надання кредитів на 95,2 мільйони гривень і тепер вони становлять 3 355 мільярдів гривень.

При цьому, граничний обсяг дефіциту вдалося зменшити на 22,1 млрд грн (до 1 571,5 млрд грн). Потреба у зовнішній фінансовій підтримці складає близько 41 млрд дол. США.

"Принципи та пріоритети, які визначені в проекті бюджету, поданому Урядом на розгляд Парламенту в І читанні – збережені і до ІІ читання. Показники бюджету є збалансованими, але одночасно і напруженими", - повідомив міністр фінансів Сергій Марченко

Нагадаємо, 19 жовтня Рада прийняла проєкт бюджету-2024 у першому читанні.

9 жовтня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про необхідність виділення щонайменше 21,6% валового внутрішнього продукту на оборону в 2024 році.

Згідно з документом, Кабінет міністрів під час доопрацювання законопроєкту про державний бюджет на 2024 рік повинен передбачити фінансування сектора національної безпеки й оборони на щонайменше 1,692 трлн гривень.

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