В Раду подали проект бюджета-2024 ко второму чтению

2 октября Кабинет министров одобрил и подал в Верховную Раду проект закона о Государственном бюджете на 2024 год, подготовленный ко второму чтению.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинет министров Украины, в соответствии с требованиями части первой статьи 158 регламента Верховной Рады Украины, подал в Верховную Раду Украины проект закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год" подготовленный ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады, одобренными постановлением Верховной Рады Украины от 19 октября 2023 г. № 3421-ІХ", - написал он.

В Министерстве финансов Украины добавили, что по сравнению с первым чтением доходная часть проекта государственного бюджета была увеличена на 22,2 миллиарда гривен и теперь составляет 1 768,5 миллиарда гривен. В частности, в части общего фонда доходная часть выросла на 22,1 млрд грн.

Также в законопроекте были увеличены расходы и предоставление кредитов на 95,2 миллиона гривен, и теперь они составляют 3 355 миллиардов гривен.

При этом предельный объем дефицита удалось уменьшить на 22,1 млрд грн (до 1 571,5 млрд грн). Потребность во внешней финансовой поддержке составляет около 41 млрд. дол. США.

"Принципы и приоритеты, которые определены в проекте бюджета, представленном Правительством на рассмотрение Парламента в І чтении – сохранены и до ІІ чтения. Показатели бюджета сбалансированы, но одновременно и напряжены", - сообщил министр финансов Сергей Марченко

Напомним, 19 октября Рада приняла проект бюджета-2024 в первом чтении.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о необходимости выделения по меньшей мере 21,6% валового внутреннего продукта на оборону в 2024 году.

Согласно документу, Кабинет министров при доработке законопроекта о государственном бюджете на 2024 год должен предусмотреть финансирование сектора национальной безопасности и обороны на минимум 1,692 трлн гривен.

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