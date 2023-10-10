Зеленский ввел в действие решение СНБО касательно выделения более 21% ВВП на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о необходимости выделения не менее 21,6% валового внутреннего продукта на оборону в 2024 году.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, Кабинет министров при доработке законопроекта о государственном бюджете на 2024 год должен предусмотреть финансирование сектора национальной безопасности и обороны на минимум 1,692 трлн гривен.

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины должны информировать о финансировании сектора безопасности и обороны ежемесячно до 15 числа.

Также в решении говорится, что органам сектора безопасности и обороны Украины в течение 2024 года необходимо сократить дебиторскую задолженность по выполнению государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также не допустить ее просрочки.

Бюджет 2024: что предусмотрено

В сентябре Верховная Рада приняла к рассмотрению проект Государственного бюджета Украины на 2024 год.

Как сообщали в Министерстве финансов, расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены на уровне 3,1 трлн грн, в то время как ожидаемые доходы составят 1,5 трлн гривен.

В проекте уже прописали, что на сектор обороны и безопасности уйдет 1,692 трлн грн, то есть 21,6% ВВП.

Также предусмотрены, в частности, расходы на:

социальную защиту – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн по сравнению с бюджетом на 2023 год);

поддержку ветеранов войны – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);

образование – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);

здравоохранение – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);

цифровую трансформацию приоритетных отраслей и сфер общественной жизни – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);

культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);

спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);

Министерство иностранных дел – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);

поддержку бизнеса – 30,8 млрд грн.

Кроме того, планируется, что с 1 января минимальная заработная плата вырастет до 7100 грн, а с 1 апреля – до 8000 грн (+19,4%). Прожиточный минимум для одного человека с начала 2024 года должен возрасти до 2920 грн (+12,8%).

Ожидается, что дефицит государственного бюджета составит 20,4% ВВП (в 2023 году заложены 27%). Погашение государственного долга планируется на уровне 606,5 млрд грн, среди которых внутренние – на 421,6 млрд грн, а внешние – на 184,9 млрд грн.