Помощь после обстрелов и поддержка для ВПЛ: в Киеве заработал чат-бот "еОпора"

Киев запустил чат-бот "еОпора" для помощи

В Киеве запустили чат-бот "еОпора", созданный Киевской городской военной администрацией. Сервис поможет тем, чье жилье повреждено войной, а также переселенцам, нашедшим убежище в столице.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"еОпора" призвана собрать под одной крышей все виды помощи — от поддержки потерявших жилье людей до временного убежища, финансовой, гуманитарной, психологической помощи и юридических консультаций.

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, важно, чтобы в критический момент люди могли мгновенно получить важные контакты, пошаговые алгоритмы действий и быстро сориентироваться в сложной ситуации.

Что предлагает чат-бот "еОпора":

  • пошаговые инструкции действий в чрезвычайных ситуациях, в частности во время вражеских атак;
  • контакты районных штабов, которые разворачиваются после обстрелов;
  • информацию о государственных программах, в частности "Восстановление", а также о поддержке от Киева и международных фондов;
  • контакты организаций, оказывающих бесплатную правовую и психологическую помощь;
  • советы и справочную информацию по адаптации внутренне перемещенных лиц в столице.
В Киевской городской военной администрации считают, что чат-бот будет полезен не только после атак. Он поможет киевлянам и переселенцам лучше ориентироваться в системе поддержки и решать бытовые вопросы.

В Киеве уже действует городское приложение "Киев Цифровой", частично предоставляющее подобные услуги. В частности, на его базе работает Портал Услуг, где можно найти социальные программы и услуги для бизнеса.

Компенсация разрушенного жилья

Ранее в КГГА напоминали алгоритм действий по подаче заявок и отмечали, что государство предоставляет до 350 тыс. компенсации за поврежденные жилые квартиры и до 500 тыс. грн — за поврежденные частные дома. За эти деньги можно приобрести строительные материалы или заказать ремонт.

Также можно получить материальную помощь из столичного бюджета: 40 000 грн однократно окажут нуждающимся в срочном временном отселении, ежемесячное пособие по 20 000 грн (на срок до 12 месяцев) — тем, кто вынужден временно отселиться и 10 000 грн — в рамках городской программы "Забота".

Напомним, Кабинет министров одобрил дополнительное финансирование программы "Восстановление" в размере 4,8 млрд грн. Денежные средства пойдут на жилищные сертификаты по проекту “Home”.

