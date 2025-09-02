Программа "єВідновлення": украинцы уже получили 35 млрд грн компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье

Уже почти 121 тысяча украинских семей получили компенсации на сумму около 35 миллиардов гривен в рамках государственной программы "єВідновлення".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, более 108 тысяч семей воспользовались компенсациями для восстановления поврежденного жилья – это ремонты квартир и домов, которые удалось восстановить.

Еще почти 22,8 тысячи семей получили жилищные сертификаты для покупки новых домов вместо разрушенных. Общая сумма таких сертификатов превышает 33 миллиарда гривен.

Кулеба напомнил, что в течение последнего года правительство значительно расширило возможности программы "єВідновлення".

Так, впервые компенсации начали получать внутренне перемещенные лица – уже почти 7 тысяч семей ВПЛ получили выплаты на общую сумму 9,4 млрд. грн.

Кроме того, появилась и новая услуга – восстановление разрушенного жилья на собственном земельном участке. На сегодняшний день 632 семьи уже получили первые транши на сумму 775 млн грн для восстановления собственных домов.

Расширен механизм дистанционной технической оценки жилья для получения компенсации за разрушенное жилье: он действует в общинах активных боевых действий и возможных боевых действий.

Совершенствование программы

Кулеба сообщил, что провел совещание с общинами и регионами, где обсудили усовершенствование программы "єВідновлення". Среди ключевых решений:

Увеличение количества регистраторов . В некоторых общинах не хватает работников, уполномоченных вносить данные в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это первый и обязательный шаг, без которого дело не двигается дальше. Если заявления скапливаются, семьи вынуждены ждать месяцами. Усилено это направление, чтобы процесс стартовал быстрее, а компенсации поступали без задержек.

. В некоторых общинах не хватает работников, уполномоченных вносить данные в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это первый и обязательный шаг, без которого дело не двигается дальше. Если заявления скапливаются, семьи вынуждены ждать месяцами. Усилено это направление, чтобы процесс стартовал быстрее, а компенсации поступали без задержек. Упрощение процедуры согласия совладельцев . Большое количество людей было вынуждено покинуть свои дома из-за ситуации безопасности. Когда речь идет о восстановлении жилья, имеющего нескольких владельцев, возникают трудности с получением согласия всех. Нарабатываются изменения, которые позволят упростить эту процедуру, чтобы семьи могли быстрее принимать решения и начинать восстановление жилья.

. Большое количество людей было вынуждено покинуть свои дома из-за ситуации безопасности. Когда речь идет о восстановлении жилья, имеющего нескольких владельцев, возникают трудности с получением согласия всех. Нарабатываются изменения, которые позволят упростить эту процедуру, чтобы семьи могли быстрее принимать решения и начинать восстановление жилья. Урегулирование компенсаций для жилья, являющегося объектами культурного наследия . Минкультуры должно ускорить внесение на рассмотрение правительства соответствующего решения, чтобы жители имели ясный и четкий порядок получения помощи.

. Минкультуры должно ускорить внесение на рассмотрение правительства соответствующего решения, чтобы жители имели ясный и четкий порядок получения помощи. Совершенствование дистанционного обследования. Уже сейчас закреплен официальный механизм дистанционных обследований с использованием дронов и спутниковых снимков. Механизм работает, но требует усиления организационной работы. Потому областные и военные администрации должны включиться в эту работу. Это важно для общин, где обследование опасно проводить на месте.

"Наша задача четкая: ни один человек, потерявший жилье из-за российской агрессии, не должен остаться без помощи. Каждое заявление должно быть на контроле, а люди должны точно знать, когда и как поступит поддержка", - подчеркнул Кулеба.

Заметим, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), потерявшие жилье, смогут получить до 2 млн грн компенсации по программе "єВідновлення". Сначала программа будет доступна для ВПЛ со статусом участник боевых действий (УБД).

О программе

Программа "єВідновлення" является одной из ключевых государственных инициатив, направленных на поддержку пострадавших украинских граждан и обеспечение их жильем в условиях продолжающейся войны.

Для того чтобы приобрести жилье по программе "єОселя", при наличии сертификата "єВідновлення" нужно:

подать заявку на участие в программе "єОселя";

указать сертификат "єВідновлення" как первый взнос;

выбрать банк или несколько банков для подачи заявки.

Средства сертификата бронируются на 30 дней. Однако, если человек не успел оформить ипотеку, то в "Дії" можно произвести перебронирование.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил дополнительное финансирование программы "єВідновлення" в размере 4,8 млрд. грн. Денежные средства пойдут на жилищные сертификаты по проекту “Home”.