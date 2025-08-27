Правительство расширяет программу "єВідновлення": переселенцы и ветераны смогут получить до 2 млн грн на новое жилье

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), потерявшие жилье, смогут получить до 2 млн грн компенсации по программе "єВідновлення". Сначала программа будет доступна для ВПЛ со статусом участник боевых действий (УБД).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Государство расширяет программу "єВідновлення"

Внутри перемещенные лица, лишившиеся жилья на временно оккупированных территориях, смогут получить от государства компенсацию — до 2 миллионов гривен на человека или семью.

На первом этапе программа будет доступна переселенцам со статусом участника боевых действий и людям с инвалидностью в результате войны. Подать заявку на жилой ваучер можно будет через приложение "Дія", а затем - в ЦНАПах или у нотариусов.

Программа заработает через два месяца после оглашения соответствующего постановления.

Обновлено 15:18: Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что запускается новый инструмент для внутренне перемещенных лиц, чьи дома остались на временно оккупированных территориях. Каждый из них сможет получить жилищный сертификат или ваучер до 2 млн грн. для покупки нового жилья или как первый взнос по ипотеке.

На старте приоритет отдается ветеранам и людям с инвалидностью, связанной с войной. Уже сейчас для первых выплат выделено 180 млн долларов от международных партнеров — этого достаточно, чтобы помочь примерно 3700 семьям. Параллельно готовятся дополнительные финансовые механизмы, позволяющие охватить еще больше семей.

"єВідновлення" стало основным инструментом государства для людей, которые потеряли или повредили жилье. За время его работы компенсации получили уже более 120 тыс. семей. В этом году планируем еще 60 тыс. выплат и сертификатов - вместе около 180 тыс. семей получат поддержку", - подчеркнул он.

О программе

Программа "єВідновлення" является одной из ключевых государственных инициатив, направленных на поддержку пострадавших украинских граждан и обеспечение их жильем в условиях продолжающейся войны.

Для того чтобы приобрести жилье по программе "єОселя", при наличии сертификата "єВідновлення" нужно:

подать заявку на участие в программе "єОселя";

указать сертификат "єВідновлення" как первый взнос;

выбрать банк или несколько банков для подачи заявки.

Средства сертификата бронируются на 30 дней. Однако, если человек не успел оформить ипотеку, то в "Дії" можно произвести перебронирование.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил дополнительное финансирование программы "єВідновлення" в размере 4,8 млрд грн. Денежные средства пойдут на жилищные сертификаты по проекту “Home”.