Компенсація за знищене житло: уряд виділив ще 4,8 млрд грн на програму "єВідновлення"

Кабінет міністрів України схвалив додаткове фінансування програми “єВідновлення” у розмірі 4,8 млрд грн. Кошти підуть на житлові сертифікати за проєктом “Home”.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Фінансування програми "єВідновлення"

Уряд схвалив додаткове фінансування програми "єВідновлення" у розмірі 4,8 млрд грн. Кошти будуть спрямовані на житлові сертифікати за проєктом "Home: компенсація за знищене житло", що дозволить майже 3 700 родинам, чиї домівки були зруйновані під час збройної агресії РФ, придбати нове житло.

Фінансування здійснюється за угодою між Міністерством розвитку громад та територій та Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ), підписаною під час Конференції з відновлення України (URC) у Римі в липні 2025 року.

Про програму

Програма "єВідновлення" є однією з ключових державних ініціатив, що спрямовані на підтримку постраждалих українських громадян та забезпечення їх житлом в умовах триваючої війни.

Для того, щоб придбати житло за програмою "єОселя", за наявності сертифікату "єВідновлення" потрібно:

подати заявку на участь у програмі "єОселя";

вказати сертифікат "єВідновлення" як перший внесок;

обрати банк або кілька банків для подання заявки.

Кошти сертифіката бронюються на 30 днів. Однак, якщо людина не встигла оформити іпотеку, то у "Дії" можна зробити перебронювання.

Додамо, цього року у рамках державної програми "єВідновлення" здійснено виплати для перших 100 родин, які подавалися на компенсацію за знищенне житло шляхом відбудови на власній ділянці. Загальна сума перерахованих коштів – 152 млн грн. Середня виплата на одну родину – 2,2 мільйона гривень.