Компенсация за уничтоженное жилье: правительство выделило еще 4,8 млрд грн на программу "Восстановление"

4,8 млрд грн на жилищные сертификаты

Кабинет министров Украины одобрил дополнительное финансирование программы "єВідновлення" в размере 4,8 млрд грн. Денежные средства пойдут на жилищные сертификаты по проекту “Home”.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Финансирование программы "єВідновлення"

Правительство одобрило дополнительное финансирование программы "єВідновлення" в размере 4,8 млрд грн. Денежные средства будут направлены на жилищные сертификаты по проекту "Home: компенсация за уничтоженное жилье", что позволит почти 3 700 семьям, чьи дома были разрушены во время вооруженной агрессии РФ, приобрести новое жилье.

Финансирование осуществляется по соглашению между Министерством развития общин и территорий и Банком развития Совета Европы (БРРЭ), подписанным на Конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме в июле 2025 года.

О программе

Программа "єВідновлення" является одной из ключевых государственных инициатив, направленных на поддержку пострадавших украинских граждан и обеспечение их жильем в условиях продолжающейся войны.

Для того чтобы приобрести жилье по программе "єОселя", при наличии сертификата "єВідновлення" нужно:

  • подать заявку на участие в программе "єОселя";
  • указать сертификат "єВідновлення" как первый взнос;
  • выбрать банк или несколько банков для подачи заявки.

Средства сертификата бронируются на 30 дней. Однако, если человек не успел оформить ипотеку, то в "Дії" можно произвести перебронирование.

Добавим, в этом году в рамках государственной программы   "єВідновлення" произведены выплаты для первых 100 семей, которые подавались на компенсацию за уничтоженное жилье путем восстановления на собственном участке. Общая сумма перечисленных средств – 152 млн. грн. Средняя выплата на одну семью – 2,2 миллиона гривен.

Ольга Опенько