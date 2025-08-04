Восстановление поврежденных домов ускорят: правительство вводит новый механизм

Правительство ввело дополнительный механизм, который позволит общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье — многоэтажные дома и общежития.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Механизм быстрого восстановления поврежденного жилья

Процедуру упростили:

ключевые этапы можно выполнять параллельно;

ремонтные работы разрешено начинать еще до завершения экспертизы.

Все процессы будут фиксироваться в электронной системе, а за сроки и качество соответствуют местные органы. Финансирование будет осуществляться из местных бюджетов или международной помощи. Решение также ускорит выплаты в рамках программы "єВідновлення".

Кроме того, правительство разрешило общинам предоставлять адресные выплаты семьям, чье жилье повреждено, а также компенсировать расходы на временное проживание до завершения ремонта или получения нового жилья. Такие выплаты будут финансироваться из местного бюджета по решению общины.

Напомним, в Киеве стартовал прием заявлений на ежемесячное пособие в размере 20 тысяч гривен для аренды жилья. Речь идет о семьях, дома которых признаны непригодными для проживания в результате российских ударов по столице.