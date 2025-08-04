Відновлення пошкоджених будинків пришвидшать: уряд запроваджує новий механізм

Уряд запровадив додатковий механізм, що дозволить громадам швидше відновлювати пошкоджене житло — багатоповерхові будинки та гуртожитки.

Про це інформує Delo.ua з посиланям на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Механізм швидкого відновлення пошкодженого житла

Зазначається, що процедуру спростили:

ключові етапи можна виконувати паралельно;

ремонтні роботи дозволено починати ще до завершення експертизи.

Усі процеси фіксуватимуться в електронній системі, а за строки та якість відповідають місцеві органи. Фінансування здійснюватиметься з місцевих бюджетів або за рахунок міжнародної допомоги. Рішення також прискорить виплати в межах програми "єВідновлення".

Крім того, уряд дозволив громадам надавати адресні виплати родинам, чиє житло пошкоджене, а також компенсувати витрати на тимчасове проживання до завершення ремонту чи отримання нового житла. Такі виплати фінансуватимуться з місцевого бюджету за рішенням громади.

Нагадаємо, у Києві стартував прийом заяв на щомісячну допомогу у розмірі 20 тисяч гривень для оренди житла. Йдеться про родини, домівки яких визнані непридатними для проживання внаслідок російських ударів по столиці.