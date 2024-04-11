У березні споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 3,2%

У березні 2024 року споживча інфляція в Україні знизилася до 3,2% в річному вимірі, порівняно з 4,3% у лютому. Фактичні темпи зростання цін виявилися нижчими від прогнозу Національного банку (5,0% р/р).

Про це пише Національний банк України, посилаючись на дані Держстату.

За даними НБУ, відхилення від прогнозу сталося внаслідок змін цін на сирі продукти. Стрімке здешевлення таких продуктів пов'язане головним чином із тимчасовими чинниками, вплив яких, вірогідно, вичерпається в другій половині 2024 року.

До цих чинників належать: ефекти від високих врожаїв минулого року, м'яка зима цього року, а також наслідки транспортної блокади західних кордонів. Зокрема, обмеження експорту призвело до збільшення пропозиції окремих продуктів харчування на внутрішньому ринку, що вплинуло на зниження їх вартості.

Крім того, зростання цін на пальне відбувалося повільніше, ніж очікувалося, як через стриманіше зростання світових цін на нафту, так і через теплу зиму.

Сповільнення базової інфляції було зумовлене, зокрема, такими факторами:

впливом зниження вартості сирих продовольчих товарів;

поліпшенням інфляційних очікувань на фоні стабільності на валютному ринку та збереженням інвестиційної привабливості інструментів в гривнях.

Однак, швидше зниження базової інфляції стримувалось через блокаду на західних кордонах, зокрема, через подорожчання імпортованих товарів, а також через зростання витрат бізнесу на оплату праці.

Ціни на алкоголь сповільнили зростання

Зростання цін на алкогольні напої продовжувало уповільнюватися через конкуренцію тіньової пропозиції та зменшення тиску з боку витрат на сировину і енергію. Також стримував адміністративну інфляцію мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. Проте ціни на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання прискорили зростання. Загалом, сповільнення зростання адміністративно-регульованих цін склало 9,9% р/р.

Ціни на пальне почали зростати швидше. Подорожчання пального в основному пов'язане з логістичними складнощами, особливо щодо вартості автомобільного газу, а також зі зростанням світових цін на нафту.

Сповільнення базової інфляції до 4,2% р/р

Поліпшення інфляційних очікувань на фоні стабільності валютного ринку та привабливості гривневих інструментів значною мірою сприяло подальшому послабленню фундаментального інфляційного тиску.

Уповільнення зростання цін на оброблені продовольчі товари до 5,3%

Вторинні ефекти від високих врожаїв стримували зростання цін на хліб, борошняні та кондитерські вироби. Також зберігалася дешевша, ніж торік, соняшникова олія. Водночас ціни на кисломолочні продукти та масло зростали швидше через зниження пропозиції дешевшої імпортної продукції та збільшення окремих виробничих витрат.

Подальше здешевлення непродовольчих товарів (-0,9%) переважно завдяки зниженню цін на одяг та взуття. Зростання вартості послуг дещо уповільнилося (до 9,7%), зокрема через зменшення тиску на витрати бізнесу на харчову сировину та енергію.

Додамо, 23 березня Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив макропрогноз України під час третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, зберігши прогноз зростання реального ВВП на цей рік у межах 3-4% і дещо поліпшивши прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку.

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