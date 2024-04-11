В марте потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась до 3,2%

В марте 2024 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 3,2% в годовом исчислении по сравнению с 4,3% в феврале. Фактические темпы роста цен оказались ниже прогноза Национального банка (5,0% г/г).

Об этом пишет Национальный банк Украины, ссылаясь на данные Госстата.

По данным НБУ, отклонение от прогноза произошло вследствие изменений цен на сырые продукты. Стремительное удешевление таких продуктов связано главным образом с временными факторами, влияние которых, вероятно, иссякнет во второй половине 2024 года.

К ним относятся: эффекты от высоких урожаев прошлого года, мягкая зима этого года, а также последствия транспортной блокады западных границ. В частности, ограничение экспорта привело к увеличению предложения отдельных продуктов питания на внутреннем рынке, что повлияло на снижение их стоимости.

Кроме того, рост цен на горючее происходил медленнее, чем ожидалось, как из-за сдержанного роста мировых цен на нефть, так и из-за теплой зимы.

Замедление базовой инфляции было обусловлено, в частности, следующими факторами:

влиянием снижения стоимости сырых продовольственных товаров;

улучшением инфляционных ожиданий на фоне стабильности на валютном рынке и сохранением инвестиционной привлекательности инструментов в гривнах.

Однако скорее снижение базовой инфляции сдерживалось из-за блокады на западных границах, в частности, из-за подорожания импортируемых товаров, а также из-за роста затрат бизнеса на оплату труда.

Цены на алкоголь замедлили рост

Рост цен на алкогольные напитки продолжал замедляться из-за конкуренции теневого предложения и уменьшения давления со стороны расходов на сырье и энергию. Также сдерживал административную инфляцию мораторий по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Однако цены на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование ускорили рост. В целом замедление роста административно-регулируемых цен составило 9,9% г/г.

Цены на горючее начали расти быстрее. Удорожание горючего в основном связано с логистическими сложностями, особенно по стоимости автомобильного газа, а также с ростом мировых цен на нефть.

Замедление базовой инфляции до 4,2% г/г

Улучшение инфляционных ожиданий на фоне стабильности валютного рынка и привлекательности гривневых инструментов в значительной степени способствовало ослаблению фундаментального инфляционного давления.

Замедление роста цен на обработанные продовольственные товары до 5,3%

Вторичные эффекты от высоких урожаев сдерживали рост цен на хлеб, мучные и кондитерские изделия. Также хранилось дешевле, чем в прошлом году, подсолнечное масло. В то же время цены на кисломолочные продукты и масло росли быстрее из-за снижения предложения более дешевой импортной продукции и увеличения отдельных производственных затрат.

Дальнейшее удешевление непродовольственных товаров (-0,9%) преимущественно благодаря снижению цен на одежду и обувь. Рост стоимости услуг несколько замедлился (до 9,7%), в частности, из-за уменьшения давления на расходы бизнеса на пищевое сырье и энергию.

23 марта Международный валютный фонд (МВФ) обновил макропрогноз Украины во время третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, сохранив прогноз роста реального ВВП на этот год в пределах 3-4% и несколько улучшив прогнозы инфляции, госдолга и дефицита текущего счета.

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