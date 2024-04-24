У першому кварталі 2024 року банки видали на руки майже 650 млрд грн готівки

Протягом січня-березня 2024 року зросли обсяги касових оборотів банків, повідомили у Національному банку України. Це свідчить про пожвавлення економічної активності завдяки підвищенню заробітних плат та соціальних виплат населенню, низькій інфляції та стабільній ситуації на валютному ринку.

У звіті Нацбанку йдеться, що обсяг надходжень готівки до кас банків у першому кварталі 2024 року становив 629,8 мільярда гривень. Це на 4,8% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року – тоді сума надходжень становила 601,2 мільярда гривень.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків протягом січня-березня були:

торговельна виручка – 200,6 мільярда гривень (31,8% від загального обсягу надходжень);

операції клієнтів з використанням платіжних карток – 151,5 мільярда гривень (24,1%);

надходження від продажу іноземної валюти – 103,9 мільярда гривень (16,5%);

виручка від усіх видів послуг – 83,8 мільярда гривень (13,3%).

Водночас, видача готівки з кас банків за рік збільшилася на 14,8% – з 565,2 мільярда гривень у першому кварталі 2023 року до 649,1 мільярда гривень у першому кварталі 2024 року.

Найбільші обсяги готівки з кас банки традиційно видавали для:

операцій клієнтів з використанням платіжних карток (оскільки через невизначеність, пов’язану з воєнним станом, готівка залишається доступним та швидким платіжним інструментом для роздрібних операцій) – 550,6 мільярда гривень (84,8% від загального обсягу видатків);

підкріплення операторів поштового зв’язку – 26 мільярдів гривень (4%);

придбання іноземної валюти у клієнтів – 20,1 мільярда гривень (3,1%);

виплати, пов'язані з оплатою праці та стипендій – 16 мільярдів гривень (2,5%).

Прикметно також, що обсяги касових оборотів банків (як за надходженням, так і видачею) за І квартал 2024 року перевищують в середньому на 16% показники І кварталу 2021 року, що свідчить про поступове відновлення економічної активності.

В Україні побільшало готівки

Нагадаємо, що станом на 1 квітня 2024 року у готівковому обігу України було 780,3 мільярда гривень. Це лише на 16 мільярдів гривень, або на 2,1 % більше, ніж на початок 2024 року. Такі темпи зростання готівки в обігу пов’язані з сезонними факторами.

Водночас, на одного жителя України на 1 квітня цього року припадало: 66 банкнот і 179 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень (4,6% та 1,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

Цифровізація банківських послуг

Згідно з дослідженням MasterIndex, все більше українців відкривають цифрові банківські картки. У 2023 році вже 62% українців оплачували покупки безконтактно цифровою карткою за допомогою смартфона чи іншого гаджета з NFC, що на 11 вп (відсоткових пунктів) більше, ніж роком раніше. Особливо помітно користування NFC-оплатами зросло серед користувачів карток віком від 36 до 60 років.

Водночас, при розрахунках у фізичних магазинах все більше українців віддають перевагу безготівковим оплатам, а не готівці – про це заявляє 68% респондентів, що на 9 вп більше, ніж роком раніше. При цьому кожен десятий опитаний взагалі уникає торгових точок, де відсутня можливість розрахуватися карткою.

Зберігає свої позиції і онлайн-шопінг. Так, 9 із 10 опитаних купували онлайн упродовж минулого року, причому кожен четвертий – щонайменше раз на тиждень.

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