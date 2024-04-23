В Україні побільшало готівки: які банкноти найчастіше зустрічаються в обігу

Станом на 1 квітня 2024 року у готівковому обігу України перебувало 780,3 млрд грн. Це лише на 16 млрд грн, або на 2,1 % більше, ніж на початок 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що такі темпи зростання готівки в обігу пов’язані з сезонними факторами.

"Традиційно у I кварталі року поруч із помірним зростанням відбувається вилучення готівки з обігу, що була випущена в минулі періоди", - пояснюють у регуляторі.

Статистика готівкового обігу на 1 квітня 2024 року

За даними НБУ, у готівковому обігу наразі перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 773,2 млрд грн, а також 14,6 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7 млрд грн.

На одного жителя України на 1 квітня цього року припадало: 66 банкнот і 179 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень (4,6% та 1,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

"Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за I квартал 2024 року припадав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла майже в 1,1 раза (кожен) порівняно з початком цього року", - підкреслили в НБУ.

Нагадаємо, за 2023 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 6,7% (або на 48,3 млрд грн) та на 1 січня 2024 року становила 764,4 млрд грн.

Підроблені гривні стали зустрічатися в Україні трохи рідше

За підсумками 2023 року на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підроблених банкноти (проти близько 2,2 банкноти в 2022 році).

Найчастіше у 2023 році в Україні підробляли банкноти старого зразка, зокрема абсолютна більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів: 200 гривень (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми), 500 гривень (24% та 41% відповідно) та 100 гривень (8% та 3% відповідно).

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