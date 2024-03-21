В Україні планують спростити обмін пошкоджених банкнот гривні: що відомо

Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що регулятор пропонує:

уточнити визначення окремих термінів та ввести нові;

спростити порядок обміну НБУ громадянам банкнот, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження;

уточнити вимоги щодо дій з банкнотами, пошкодженими під час надзвичайного режиму, – НБУ має здійснювати обмін банкнот, визнаних пошкодженими під час надзвичайного режиму, за результатами проведених досліджень, на підставі рішення чи ухвали суду;

удосконалити норми щодо проведення НБУ навчальних заходів з питань визначення справжності та платіжності грошових знаків національної валюти для працівників банків, небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв’язку, інкасаторських компаній, компаній з оброблення готівки, інших юридичних осіб.

"Такі норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України"", - підкреслили в НБУ.

Обмін пошкоджених банкнот

Для того, щоб обміняти пошкоджену банкноту, слід звернутися до будь-якого банку України із заявою про обмін банкноти. Обмін банкнот здійснюється безоплатно та без обмежень щодо сум та строків такої заміни.

Обміну підлягають банкноти, пошкоджені внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження. Обміну підлягають:

банкноти, що не мають ознак підроблення;

банкноти, що мають ознаки зношення, значного зношення або пошкодження;

До банкнот, що мають ознаки значного зношення або пошкодження належать:

банкноти, пошкоджені внаслідок дії хімічних речовин, води, вогню та/або з утраченими частинами (отворами), що зберегли цілу частину, площа якої не менше ніж 55% початкової площі банкноти

банкноти, розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглись обидва однакові серійні номери, і загальна площа цих частин є не меншою, ніж 55% початкової площі банкноти, банкноти, складені (склеєні) з двох суміжних частин різних банкнот одного номіналу та дизайну, якщо одна з частин має не менше ніж 50% початкової площі, а загальна площа цих частин становить не менше ніж 98% початкової площі банкноти, забруднення, плями, написи, відбитки штампів/печаток, крім штампів або написів про погашення "до обміну", "неплатіжна" (уключаючи видимі під дією ультрафіолетових променів) площею кожні понад 400 мм-2, колір яких контрастує з кольором навколишнього зображення або навколишньої незадрукованої ділянки банкноти (за винятком банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей або тих, що мають характерне контурне забарвлення, яке може свідчити про спрацювання спецпристрою для зберігання цінностей);

банкноти, які внаслідок забруднення мають свічення під дією ультрафіолетових променів по всій площині банкноти (за винятком банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей або тих, що мають характерне контурне забарвлення, яке може свідчити про спрацювання спецпристрою для зберігання цінностей);

банкноти, оброблені спеціальними хімічними реактивами під час проведення оперативних заходів чи слідчих дій;

В 2023 році підроблені гривні стали зустрічатися в Україні трохи рідше

За підсумками 2023 року на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підроблених банкноти (проти близько 2,2 банкноти в 2022 році).

Найчастіше у 2023 році в Україні підробляли банкноти старого зразка, зокрема абсолютна більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів: 200 гривень (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми), 500 гривень (24% та 41% відповідно) та 100 гривень (8% та 3% відповідно).

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