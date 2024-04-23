В Украине стало больше наличных денег: какие банкноты чаще всего используют в обращении

По состоянию на 1 апреля 2024 года в наличном обороте Украины находилось 780,3 млрд грн. Это всего на 16 млрд грн, или на 2,1% больше, чем на начало 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что такие темпы роста наличных денег в обращении связаны с сезонными факторами.

"Традиционно в I квартале года рядом с умеренным ростом происходит изъятие наличных из обращения, выпущенных в прошлые периоды", - объясняют в регуляторе.

Статистика наличного обращения на 1 апреля 2024

По данным НБУ, в наличном обороте находится 2,7 млрд банкнот на общую сумму 773,2 млрд грн, а также 14,6 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7 млрд грн.

На одного жителя Украины на 1 апреля этого года приходилось: 66 банкнот и 179 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 – 66 и 177 соответственно).

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек (28,3% и 28,1% от общего количества обращения соответственно).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет – номиналом 10 гривен (4,6% и 1,5% от общего количества в обращении соответственно).

"Динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за I квартал 2024 приходился на банкноты номиналом 1 000 грн и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло почти в 1,1 раза (каждый) по сравнению с началом этого года", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, за 2023 год находящаяся в обращении в Украине сумма наличных увеличилась на 6,7% (или на 48,3 млрд грн) и на 1 января 2024 года составила 764,4 млрд грн.

Поддельные гривны стали встречаться в Украине немного реже

По итогам 2023 года на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 2,1 поддельных банкнот (против около 2,2 банкнот в 2022 году).

Чаще всего в 2023 году в Украине подрабатывали банкноты старого образца, в частности абсолютное большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов: 200 гривен (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы), 500 24% и 41% соответственно) и 100 гривен (8% и 3% соответственно).

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