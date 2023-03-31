В Україні підвищили тарифи для "обленерго" в прифронтових регіонах

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла рішення підвищити тарифи для операторів систем розподілу, що працюють в прифронтових регіонах на квітень 2023 року.

Про це повідомляє ExPro.

Тарифи для 1-го класу напруги підняли для "ДТЕК Донецькі електромережі" на 16%, другого класу — на 13%. Для "Запоріжжяобленерго" зростання склало 14% і 5% відповідно. Тарифи для 1-го класу напруги для "Херсонобленерго" та "ДТЕК Високовольтні мережі" підняли на 16%, другого — на 11%.

Тариф першого класу напруги для "Луганське Енергетичне об'єднання " підняли на 19%, другого — на 14%. Для ДП "Регіональні електричні мережі" на 21% і 16% відповідно.

В середньому тарифи для прифронтових "обленерго" у квітні зростуть на 17% (для 1-го класу напруги) та на 12% (для 2-го класу напруги). Для інших компаній чинний розмір тарифу регулятор вирішив продовжити до кінця квітня.

"Пропонуємо тарифи "неприфронтових" затвердити на діючому рівні, а для "прифронтових" - переглянути, тому що ми їх не переглядали з початку року. І також я вважаю неправильним включати будь-які дельти компенсацій цього року, ми маємо це робити по результатам року після відповідних перевірок. Те саме стосується і постачальників універсальних послуг", — сказав член НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Нагадаємо, що раніше НКРЕКП прийняла рішення, згідно з яким з 1 квітня має знову зрости - вже до 430,25 грн/МВт⋅год - тариф на послугу з передачі електроенергії для непобутових споживачів.

Уточнюємо, ціни на електроенергію становлять для індивідуальних побутових споживачів 1,44 грн/кВт⋅год при споживанні до 250 кВт⋅год на місяць та 1,68 грн/кВт⋅год при споживанні понад 250 кВт⋅год на місяць.