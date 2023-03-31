В Украине повысили тарифы для "облэнерго" в прифронтовых регионах

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение повысить тарифы для операторов систем распределения, работающих в прифронтовых регионах на апрель 2023 года.

Об этом сообщает ExPro.

Тарифы для 1-го класса напряжения подняли для "ДТЭК Донецкие электросети" на 16%, второго класса - на 13%. Для "Запорожьеоблэнерго" рост составил 14% и 5% соответственно. Тарифы для 1-го класса напряжения для "Херсоноблэнерго" и "ДТЭК Высоковольтные сети" подняли на 16%, второго - на 11%.

Тариф первого класса напряжения для "Луганское Энергетическое объединение" подняли на 19%, второго - на 14%. Для ГП "Региональные электрические сети" на 21% и 16% соответственно.

В среднем тарифы для прифронтовых "облэнерго" в апреле вырастут на 17% (для 1-го класса напряжения) и на 12% (для 2-го класса напряжения). Для других компаний действующий размер тарифа регулятор решил продлить до конца апреля.

"Предлагаем тарифы "неприфронтовых" утвердить на действующем уровне, а для "прифронтовых" - пересмотреть, потому что мы их не пересматривали с начала года. И также я считаю неправильным включать какие-либо дельты компенсаций в этом году, мы должны это делать по результатам года после соответствующих проверок. То же касается и поставщиков универсальных услуг", — сказал член НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Напомним, что ранее НКРЭКУ приняла решение, согласно которому с 1 апреля должно снова вырасти - уже до 430,25 грн/МВт·год - тариф на услугу по передаче электроэнергии для небытовых потребителей.

Уточняем, цены на электроэнергию составляют для индивидуальных бытовых потребителей 1,44 грн/кВт·ч при потреблении до 250 кВт·ч в месяц и 1,68 грн/кВт·ч при потреблении более 250 кВт·ч в месяц.