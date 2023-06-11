Рада приняла евроинтеграционный закон о противодействии манипуляциям на оптовом энергорынке

Верховная Рада приняла закон о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках. За принятие во втором чтении и в целом соответствующего законопроекта №5322 10 июня проголосовало 257 депутатов, 12 воздержались (11 из них - из фракции "Батькивщина"). Перед окончательным принятием документа в субботу депутаты не менее полутора часов рассматривали почти 50 поправок к нему.

Как отмечают в профильном комитете парламента, закон направлен на имплементацию регламента Евросоюза №1227/2011 об интеграции и прозрачности на оптовом энергетическом рынке (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency, REMIT).

Последний представляет собой набор европейских правил и практик, направленных на предупреждение злоупотреблений на оптовых энергетических рынках и предусматривающий ответственность за манипуляции участников оптовых энергетических рынков. Обязательство имплементировать его в свое законодательство Украина взяла на себя в соответствии с условиями договора об учреждении Энергетического сообщества.

Закон определяет ряд ключевых элементов повышения прозрачности на таких рынках, а именно внедрение инструментов противодействия злоупотреблениям; установление запрета манипулирования; определение требований раскрытия инсайдерской информации участниками рынков; обязательства компаний, организующих торговые операции, сообщать о подозрительных сделках.

Также он усиливает полномочия Нацкомиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг по проведению расследований злоупотреблений и установлению жестких санкций за манипулирование на энергетических рынках, а также за торговлю на основе инсайдерской информации.

Таким образом, определение манипулирования на оптовых энергетических рынках будет теперь существовать на уровне закона. Кроме того, НКРЭКУ утвердит неисчерпывающий список практик, которые могут быть расценены как манипулирование или попытка манипулирования на энергетических рынках.

Введение таких норм должно стать предпосылкой для формирования конкурентного и прозрачного энергетического рынка, что будет гарантировать бытовым и небытовым потребителям справедливые цены.

По словам главы комитета Андрея Геруса, который был и главным автором документа, он является едва ли не самым значимым законом, принятым Радой IX созыва в энергетической отрасли.

Отмечается, что представители секретариата Энергетического сообщества, представительства ЕС в Украине и Проекта энергетической безопасности, финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), в своих письмах к комитету постоянно отмечали важность его принятия.

Более того, принятие этого закона стало условием получения от Всемирного банка 1,5 миллиарда долларов в рамках готовящейся для Украины операции по кредитованию политики развития.

Как отмечают в энергетическом комитете, с принятием этого закона Украина сможет перейти к дальнейшей интеграции энергетических рынков с европейскими, в частности, в части коммерческих операций. Таким образом Украина сможет увеличить объемы экспорта электрической энергии в ЕС, а в условиях дефицита – импорта.

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