Для возобновления энергосистемы украинские компании должны получить возможность работать на европейском рынке э/э, – СЕО "ДТЭК Энерго"

Украинские энергокомпании не могут покрывать свои расходы по ремонту и замене поврежденного и разрушенного войной оборудования в нынешней ситуации на украинском рынке энергетики. Взаимодействие с европейскими рынками может помочь решить этот вопрос.

Об этом заявил гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев на онлайн-форуме "Год синхронизации: вызовы и достижения в торговле э/э между Украиной и ее соседями с ЕС", передает агентство "Интерфакс".

"Только для прямого восстановления оборудования, которое было разрушено обстрелами, нашей компании нужно более 6 млрд грн. К сожалению, украинский рынок таких финансов не дает. Были надежды, что частично это будет возможно за счет экспорта, частично – за счет погашения долгов перед компанией ", – объяснил Салеев.

Он отметил, что в целом 2022 год был для компаний убыточным, но окончательные цифры будут еще подсчитываться. Поэтому он обратил внимание на необходимость энергетической рыночной синхронизации Украины и Европы на фоне технической синхронизации, которая прошла 16 марта 2022 года.

Салеева добавил, что работа с европейскими странами – это финансовые возможности по улучшению ситуации для всех видов генерации, которые "пережили достаточно суровую зиму".

Напомним, недавно Укрэнерго и ENTSO-E увеличили технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Из зоны континентальной Европы в блок "Украина – Молдова" можно будет импортировать до 1050 МВт, что на 200 МВт больше.

Накануне Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию. Речь идет об объеме 200 МВт каждый час.