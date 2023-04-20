Для відновлення енергосистеми українські компанії повинні отримати можливість працювати на європейському ринку е/е, – СЕО "ДПЕК Енерго"

Українські енергокомпанії не можуть покривати свої витрати на ремонт та заміну пошкодженого та зруйнованого війною обладнання в нинішній ситуації на українському ринку енергетики. Взаємодія з європейськими ринками може допомогти вирішити це питання.

Про це заявив гендиректор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв на онлайн-форумі "Рік синхронізації: виклики та досягнення у торгівлі е/е між Україною та її сусідами з ЄС", передає агенство "Інтерфакс".

"Тільки для прямого відновлення обладнання, яке було зруйноване обстрілами, нашій компанії потрібно понад 6 млрд грн. На жаль, український ринок таких фінансів не дає. Були сподівання, що частково це буде можливим за рахунок експорту, частково – за рахунок погашення боргів перед компанією ", – пояснив Салєєв.

Він зазначив, що в цілому 2022 рік був для компанії збитковим, але остаточні цифри ще підраховують. Тому він звернув увагу на необхідність енергетичної ринкової синхронізації України та Європи на тлі технічної синхронізації, яка відбулася 16 березня 2022 року.

Салєєва додав, що робота з європейськими країнами – це фінансові можливості щодо покращення ситуації для всіх видів генерації, які "пережили досить сувору зиму".

Нагадаємо, нещодавно ​​"Укренерго" та ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Із зони континентальної Європи до блоку “Україна - Молдова” можна буде імпортувати до 1050 МВт, що на 200 МВт більше.

Напередодні Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини. Йдеться про обсяг 200 МВт щогодини.