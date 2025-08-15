Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,06

EUR

48,44

--0,21

Наличный курс:

USD

41,45

41,36

EUR

48,51

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев – Полтава: даты и график движения

вагон поезда
"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Киева в Полтаву. / Укрзалізниця

Чтобы обеспечить пассажиров дополнительными местами, "Укрзализныця" назначает новый поезд №222/221 Киев – Полтава. Он будет курсировать с 3 по 29 сентября по нечетным числам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу УЗ.

График движения:

  • из Киева: отправление в 07:57, прибытие в Полтаву в 12:39 ;
  • из Полтавы: отправление в 14:59, прибытие в Киев в 20:10.

Перевозчик обращает внимание пассажиров на то, что в Полтаве поезд прибывает и отправляется с Киевского вокзала и будет делать остановки в Гребенке, Лубнах и Миргороде.

В составе поезда – купейные и плацкартные вагоны, адаптированные для дневных поездок. Этот маршрут стал возможен благодаря оптимизации движения одного из ночных поездов, которое теперь не простаивает днем, а используется для дополнительных рейсов.

Билеты доступны для покупки онлайн и в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" запускает новые поезда Чоп – Кременчуг и Ясиня – Кропивницкий.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на вторую половину августа, чтобы удовлетворить высокий спрос на Киев - Львов и другие популярные маршруты.

Автор:
Татьяна Ковальчук