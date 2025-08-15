"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев – Полтава: даты и график движения

Чтобы обеспечить пассажиров дополнительными местами, "Укрзализныця" назначает новый поезд №222/221 Киев – Полтава. Он будет курсировать с 3 по 29 сентября по нечетным числам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу УЗ.

График движения:

из Киева: отправление в 07:57, прибытие в Полтаву в 12:39 ;

Киева: отправление в 07:57, прибытие в Полтаву в 12:39 из Полтавы: отправление в 14:59, прибытие в Киев в 20:10.

Перевозчик обращает внимание пассажиров на то, что в Полтаве поезд прибывает и отправляется с Киевского вокзала и будет делать остановки в Гребенке, Лубнах и Миргороде.

В составе поезда – купейные и плацкартные вагоны, адаптированные для дневных поездок. Этот маршрут стал возможен благодаря оптимизации движения одного из ночных поездов, которое теперь не простаивает днем, а используется для дополнительных рейсов.

Билеты доступны для покупки онлайн и в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" запускает новые поезда Чоп – Кременчуг и Ясиня – Кропивницкий.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на вторую половину августа, чтобы удовлетворить высокий спрос на Киев - Львов и другие популярные маршруты.