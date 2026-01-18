Дефіцит бюджету "Укрзалізниці" у 2026 році становить 38 млрд грн

АТ "Укрзалізниця" закінчить 2026 рік з дефіцитом бюджету в 38 млрд грн навіть після оптимізації витрат на 10,2 млрд грн. Частину збитків покриє держбюджет, решту — через підвищення тарифів на вантажні перевезення, йдеться лише про параметри та строки індексації.

Як інформує Delo.ua, про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста.

"Укрзалізниці" потрібно фінансувати чимало аспектів своєї діяльності, і в пріоритеті зараз безпека та працівники. Однак питання — звідки взяти на це гроші при значному падінні обсягів вантажних перевезень, рості витрат та історичному борговому навантаженні, яке тягнеться від ЄВРО-2012 і ще раніше.

"Дефіцит бюджету АТ "Укрзалізниця" оцінюється в 38 млрд грн на 2026 рік, і це вже з оптимізаційною програмою УЗ на 10,2 млрд грн", — зазначив Балеста.

За словами заступника міністра, частину витрат, зокрема збитки від пасажирських перевезень, реально фінансувати з державного бюджету. Іншу частину пропонується перекривати індексацією тарифів на вантажні перевезення.

"Одним із варіантів вирішення цих проблем може бути індексація, але вона точно має бути зрозумілою для бізнесу", — наголосив Балеста.

На питання, чи відбудеться індексація тарифів, заступник міністра відповів, що питання більше в її параметрах та строках. Паралельно держава шукає можливості максимально підтримати "Укрзалізницю" з бюджету, щоб зменшити навантаження на бізнес.

Балеста зазначив, що потрібно знайти баланс між фінансовою стійкістю "Укрзалізниці" та збереженням конкурентоспроможності українського бізнесу з урахуванням держпідтримки.

Реформа не зробить перевезення дешевими

Заступник міністра закликав чесно визнати, що навіть повна реформа "Укрзалізниці" чи часткова реформа тарифної політики не зробить перевезення для бізнесу дешевими автоматично.

"Часто заклики "спочатку реформа, потім тарифи" використовуються як аргумент для відтермінування рішень. Потрібно забезпечити фінансову стабільність Укрзалізниці в умовах війни, в першу чергу зберегти персонал та безпеку руху. Без цього залізниця не зможе виконувати свою роль, як критична інфраструктура для економіки", — підсумував Балеста.

Додамо, "Укрзалізниця" у січні–вересні 2025 року зменшила дохід від звичайної діяльності на 15,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 66,03 млрд грн. При цьому чистий збиток склав 7,32 млрд грн проти чистого прибутку 1,66 млрд грн за січень-вересень 2024 року.