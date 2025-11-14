Україна інформує США щодо справи Міндіча – Стефанішина

Україна інформує Конгрес США щодо викритої НАБУ масштабної корупційної схеми в енергетиці, до якої причетний співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч.

Як пише Delo.ua, про це повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина в інтерв'ю NBC News.

Журналістка її запитала, що Київ може сказати американським законодавцям, які можуть використати корупційний скандал, як аргумент для зупинення подальшої допомоги Україні.

"Ми, звичайно, підтримуємо зв'язок із широким колом людей з Конгресу та Сенату. Ми надаємо оновлення", — зауважила Стефанішина.

Вона підкреслила, що в Україні є дієва інституційна система й "немає місця для безкарності, незалежно від того, наскільки близьким союзником ви є для будь-кого".

Стефанішина наголосила, що хоча в справі фігурують два члени уряду, вони не підпорядковуються безпосередньо президенту Володимиру Зеленському, і нагадала, що чиновників наразі відсторонено з посад, а питання про їхню відставку буде розглянуто Верховною Радою вже наступного тижня.

Посолка назвала корупційний скандал "неприємною річчю", але водночас зауважила, що останні події свідчать про дієвість антикорупційних органів.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

(на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон); ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

(Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

(Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції, який раніше очолював Міненерго, Герман Галущенко подали заяви про звільнення.