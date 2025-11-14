Запланована подія 2

Украина информирует США по делу Миндича – Стефанишина

Украина информирует Конгресс США о разоблаченной НАБУ масштабной коррупционной схеме в энергетике, к которой причастен соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью NBC News.

Журналистка спросила, что Киев может сказать американским законодателям, которые могут использовать коррупционный скандал, как аргумент для остановки дальнейшей помощи Украине.

"Мы, конечно, поддерживаем связь с широким кругом людей из Конгресса и Сената. Мы предоставляем обновления" ,  — заметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что в Украине есть действенная институциональная система и "нет места для безнаказанности, независимо от того, насколько близким союзником вы для любого".

Стефанишина подчеркнула, что хотя по делу фигурируют два члена правительства, они не подчиняются непосредственно президенту Владимиру Зеленскому, и напомнила, что чиновники сейчас отстранены от должностей, а вопрос об их отставке будет рассмотрен Верховной Радой уже на следующей неделе.

Посолка назвала коррупционный скандал "неприятной вещью", но в то же время отметила, что последние события свидетельствуют о действенности антикоррупционных органов.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы   в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

  • бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95"   Тимур Миндич   (на пленках НАБУ его   кодовое имя – Карлсон );
  • экссоветник министра энергетики   Игорь Миронюк   (рокет);
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома"   Дмитрий Басов   (тенор);
  • еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них Александр Цукерман   (Шугармен),   Игорь Фурсенко   (решик),   Леся Устименко   и   Людмила Зорина .

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министр энергетики Светлана Гринчук и ранее возглавлявший Минэнерго министр юстиции Герман Галущенко   подали заявления об увольнении.

Автор:
Светлана Манько