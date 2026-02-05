- Категорія
Українська ракета "Фламінго" завдала удару по полігону “Капустін Яр”
Протягом січня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по полігону “Капустін Яр” в Астраханській області РФ, використавши українську ракету дальнього радіусу дії FP-5 “Фламінго”.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Україна вразила полігон РФ
Протягом січня 2026 року Сили оборони України успішно завдали серії ударів по ангарному комплексу полігону "Капустін Яр" в Астраханській області РФ, де проводиться передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності.
Ураження здійснено за допомогою українських ударних засобів дальнього радіусу дії, зокрема ракети FP-5 "Фламінго".
"За наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про ракету "Фламінго"
17 серпня 2025 року український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував у місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідну світлину.
"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 кілометрів, вже у серійному виробництві", – йшлося у його дописі.
18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".
Характеристики FP-5, або "Фламінго":
- Дальність: 3000 км.
- Час у повітрі: понад 4 години.
- Максимальна швидкість: 950 км/год.
- Крейсерська швидкість: 850-900 км/год.
- Розмах крила: 6 метрів.
- Максимальна злітна вага: 6 тонн.
- Вага бойової частини: 1 тонна.