Українська ракета "Фламінго" завдала удару по полігону “Капустін Яр”

Протягом січня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по полігону “Капустін Яр” в Астраханській області РФ, використавши українську ракету дальнього радіусу дії FP-5 “Фламінго”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Україна вразила полігон РФ

Протягом січня 2026 року Сили оборони України успішно завдали серії ударів по ангарному комплексу полігону "Капустін Яр" в Астраханській області РФ, де проводиться передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності.

Ураження здійснено за допомогою українських ударних засобів дальнього радіусу дії, зокрема ракети FP-5 "Фламінго".

"За наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про ракету "Фламінго"

17 серпня 2025 року український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував у місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідну світлину.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 кілометрів, вже у серійному виробництві", – йшлося у його дописі.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

Характеристики FP-5, або "Фламінго":